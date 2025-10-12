सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सर्दियों से पहले जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि इस दौरान सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ने की आशंका है. BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि आतंकवादी घाटी में घुसपैठ करने के लिए सीमा पार विभिन्न लांच पैडों पर इंतजार कर रहे हैं.

BSF के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश एस. खंडारे ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में वुलर 2.0 मैराथन से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘आमतौर पर देखा गया है कि सर्दियों से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ जाती हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, हमने अपने जवानों और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है और सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है.’

सीमा पार लॉन्च पैड बना रहे कुछ आतंकवादी

उन्होंने कहा, ‘सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट हैं, उसके अनुसार हमारा पड़ोसी देश आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार कुछ लॉन्च पैड बना रहा है.’ BSF अधिकारी ने कहा कि हमारे देश में आतंकवादियों की घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन BSF और सेना स्थिति से निपटने और ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए सीमा पर सतर्क और तैयार है. उन्होंने कहा, ‘हम अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं.’

बता दें कि इससे पहले सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को कहा था कि टीम आने वाले महीनों में कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ करने की आतंकवादियों की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए पूरे जम्मू सेक्टर के लिए शीतकालीन रणनीति के साथ तैयार है.

खुफिया रिपोर्ट में इन संगठनों के एक्टिव होने की जानकारी

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिरीक्षक (जम्मू सीमा) शशांक आनंद ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकवादी संगठन मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान भारी नुकसान झेलने के बाद फिर से संगठित होने लगे हैं.

आनंद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘जम्मू सेक्टर में सर्दियों के महीनों में सबसे बड़ी चुनौती कोहरा होती है, जिसके लिए हमारे जवानों को पूरी तरह सतर्क रहना पड़ता है. हमारी शीतकालीन रणनीति तैयार है और हम सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सीमाओं पर अपनी सतर्कता बढ़ा रहे हैं.’

