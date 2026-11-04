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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'

US मिडटर्म चुनाव पर जयराम रमेश का बयान, 'ट्रंप को जनता ने नकारा, हमारे देश में...'

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप को जनता की तरफ से नकारे जाने की बात कही. उन्होंने वन नेशन, वन इलेक्शन और भारत में संस्थागत संतुलन को लेकर भी सवाल उठाए.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Nov 2026 02:24 PM (IST)
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कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है और राष्ट्रपति ट्रंप को साफ तौर पर नकार दिया है. लोगों से परे ये नतीजे दिखाते हैं कि मिडटर्म चुनाव जवाबदेही तय करने में कितनी ताकत रखते हैं. 

जयराम रमेश ने लिखा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस वन नेशन, वन इलेक्शन (ONOE) के विचार को बढ़ावा दे रही है, वह जवाबदेही तय करने वाले इस माध्यम को काफी हद तक कमजोर कर देगा. अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने उस संस्थागत संतुलन को भी बहाल किया है, जो एक संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार होता है. भारत में 2014 के बाद से यह संतुलन खतरनाक तरीके से बिगड़ गया है.

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डोनाल्ड ट्रंप मानी हार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह मिडटर्म चुनाव के नतीजों को स्वीकार करते हैं. इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और गवर्नर पदों के प्रमुख मुकाबलों में जीत हासिल करके अपनी स्थिति मजबूत की है. ट्रंप ने मंगलवार रात चुनावी नतीजे आने के दौरान द न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा, ‘‘मैं इन नतीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं.’’

डेमोक्रेटिक पार्टी ने टेक्सास, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और ओहायो में अमेरिकी सीनेट की सीट पर जीत हासिल की है. इन सभी प्रांतों में ट्रंप ने मतदाताओं से उन्हें उम्मीदवार मानकर वोट देने की अपील की थी और जोरदार चुनाव प्रचार किया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Nov 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh Donald Trump US Midterm Elections DONALD Trump
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