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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकांग्रेस सांसद ने महिला MP को मारा थप्पड़? सोनिया-खरगे तक पहुंची शिकायत

कांग्रेस सांसद ने महिला MP को मारा थप्पड़? सोनिया-खरगे तक पहुंची शिकायत

कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे पर एक महिला सांसद को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है. इसका वीडियो सामने आया है. श्याम कुमार बर्वे की शिकायत सोनिया गांधी तक पहुंच गई है.

Written By : गणेश ठाकुर |  Updated at : 04 Nov 2026 12:40 PM (IST)
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कांग्रेस पार्टी में थप्पड़ कांड को लेकर घमासान मच गया है. कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल के साथ-साथ पार्टी के महाराष्ट्र स्टेट इंचार्ज सिरिवेला प्रसाद को एक ईमेल भेजा है, जिसमें शिकायत की गई है कि 1 नवंबर को हुई कांग्रेस की रामलीला मैदान रैली के दिन कुछ कांग्रेस सांसदों के बर्ताव से पार्टी की इमेज खराब हो रही है.

दरअसल कांग्रेस सांसद श्याम कुमार बर्वे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे महिला सांसद को हल्के अंदाज में थप्पड़ मारते दिख रहे हैं. कांग्रेस हाईकमान तक पहुंची शिकायत में एक घटना का जिक्र है जो तब हुई जब कई कांग्रेस सांसद बस से रैली में जा रहे थे और इस बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था. सीनियर नेताओं को की गई शिकायत के मुताबिक, कांग्रेस के रामटेक MP बर्वे ने पार्टी की चंद्रपुर MP प्रतिभा धनोरकर को बस में चढ़ते समय थप्पड़ मारा. ये आरोप लगा है.

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शिकायत में क्या-क्या लिखा गया

पार्टी लोकतंत्र बचाने, संवैधानिक मूल्यों को बचाने और महिलाओं की इज्ज़त के लिए लड़ रही है, वहीं पार्टी नेताओं को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक MP (श्याम कुमार बर्वे) का व्यवहार पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है और पार्टी के बारे में जनता में गलत मैसेज जा रहा है.

चुने हुए प्रतिनिधियों से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है. इसलिए, इस लेटर में मांग की गई है कि पार्टी के सीनियर नेता ऑर्गेनाइज़ेशनल डिसिप्लिन और महिला नेताओं की इज्ज़त के लिए ऐसे व्यवहार को गलत ठहराते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन लें.

इस लेटर में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खरगे इस घटना का संज्ञान लेंगे और जरूरी एक्शन लेंगे. जिस वीडियो पर यह शिकायत की गई है, वह ABP माझा को मिल गया है और आइए जानते हैं कि इसमें क्या है.

घटना का 10 सेकंड का वीडियो आया सामने

यह दस सेकंड का वीडियो कई कांग्रेस MPs के बस से एक रैली में जाने का है. वीडियो में, रामटेक के MP श्याम कुमार बर्वे खड़े होते हैं और अपने बगल में बैठी चंद्रपुर की MP प्रतिभा धनोरकर को हल्का सा थप्पड़ मार देते हैं. शुरू में, प्रतिभा धनोरकर कोई रिएक्शन नहीं देतीं, लेकिन बाद में बर्वे को गुस्से से देखती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि यह दस सेकंड का वीडियो जरूर उस बस में मौजूद किसी कांग्रेस नेता या पदाधिकारी ने शूट किया है. कांग्रेस हलकों में वीडियो वायरल होने के बाद, इस बारे में MP के बर्ताव के बारे में पार्टी के सीनियर नेताओं से शिकायत की गई है.

प्रतिभा धनोरकर से मिलकर इस घटना पर उनका स्टैंड जानने की कोशिश की. उन्होंने इस बारे में कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया. हालांकि, उन्होंने बताया कि यह सब तब हुआ जब सांसद आपस में मजाक कर रहे थे, ये हो गया. इस बीच, यह देखना दिलचस्प होगा कि इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता असल में इस मामले में क्या करते हैं.

यह भी पढ़ें : भारत पर जिसने 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बनाया प्लान, US में चुनाव हार गई उसकी बहन

Published at : 04 Nov 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
India CONGRESS : Mallikarjun Kharge Soonia Gandhi
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