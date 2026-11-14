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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाड्रैगन-PAK की उड़ेगी नींद! भारत ने टैक्टिकल मिसाइल 'प्रलय' का किया सफल परीक्षण, क्या है ताकत?

ड्रैगन-PAK की उड़ेगी नींद! भारत ने टैक्टिकल मिसाइल 'प्रलय' का किया सफल परीक्षण, क्या है ताकत?

भारत ने ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर महज 60 सेकंड में दुश्मन की धरती पर प्रलय मचाने वाली Quasi-बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 14 Nov 2026 05:29 PM (IST)
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DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने Quasi-बैलिस्टिक मिसाइल, प्रलय का सफल यूजर-ट्रायल परीक्षण किया. DRDO ने यूजर ट्रायल यानी जो सर्विसेज, थलसेना या वायुसेना जो इस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं, उनकी मौजूदगी में यह टेस्ट किया. 

150-500 किलोमीटर की रेंज वाली प्रलय एक टेक्टिकल मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के सीमावर्ती कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार प्रणाली, छावनियों और एयरफील्ड को तबाह करने के लिए किया जाएगा. जो ICBM मिसाइल होती हैं. इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वे लंबी दूरी की होती हैं.जैसा नाम से समझ आता है.  इन मिसाइल की रेंज 4 से 5 हजार किलोमीटर या उससे इतनी ज्यादा होती है कि एक continent से दूसरे continent तक मार कर सकती हैं. जैसे भारत की अग्नि 4 और 5 मिसाइल हैं जो इतनी दूर तक मार कर सकती हैं.

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 Quasi-बैलिस्टिक मिसाइल 

भारत के दुश्मन दोनों पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, जिनके बॉर्डर भारत से सटे हैं. ऐसे में अगर बॉर्डर से इनके सीमावर्ती सैन्य अड्डों पर हमला करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे. उन हमलों के लिए जरूरत पड़ती है Quasi-बैलिस्टिक मिसाइल या फिर जिन्हें हम टेक्टिकल मिसाइल के नाम से जानते हैं. इन्हें शॉर्ट रेंज बैलिस्टक मिसाइल भी कहा जाता है. ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति के चलते, प्रलय मिसाइल का टेस्ट बेहद अहम है. क्योंकि ये मिसाइल, पारंपरिक और बैलिस्टिक मिसाइल के गैप को भरने में मदद करती है.

भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी

नो फर्स्ट यूज यानी हम किसी भी देश पर परमाणु हथियारों से वार नहीं करेंगे. तब तक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक दुश्मन हम पर वार नहीं करता है. टेक्टिकल मिसाइल में पारंपरिक बारूद के साथ-साथ जरुरत पड़ने पर न्यूक्लियर वॉरहेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, कोई भी देश इस बात का खुलासा कभी नहीं करता है. लेकिन भारत को इसलिए इस तरह की टेक्टिकल मिसाइल बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान ने गजनवी, नस्र और हत्फ जैसी टेक्टिकल मिसाइल भारत से पहले तैयार कर ली थी. 

पाकिस्तान की गीदड़ भभकी

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान के मंत्री और दूसरे छुटभैया नेता बार-बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे. उस वक्त इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान के रोगी-जनरल इस तरह की टेक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल भारत के सीमावर्ती इलाकों में ना कर दें. क्योंकि पाकिस्तान की फतह-2 मिसाइल को भारतीय वायुसेना ने सिरसा के करीब मार गिराई थी. हालांकि, समय रहते दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया था, लेकिन पाकिस्तान के जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की पाकिस्तानी आर्मी से इतनी नजदीकियां हैं कि भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को हमेशा चाक-चौबंद रखनी की जरुरत है. 

चीन ने बदली अपनी नीति

चीन ने भी अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में साफ कर दिया है कि ये नीति सिर्फ नॉन-न्यूक्लियर देशों के लिए है. जो देश परमाणु शक्ति है, उनके खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से चीन कभी गुरेज नहीं करेगा. चीन के पास भी ऐसी एक डोंगफेंग-12 Precision Strike Missile है. यही वजह है कि भारत को प्रलय जैसी टेक्टिकल मिसाइल बनाने की सख्त जरूरत पड़ी.  क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है और चीन के साथ गलवान घाटी की झड़प हो चुकी है और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 04 महीने से फेसऑफ चल रहा है. 

मिसाइल को DRDO ने बनाया

2025 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया था. कर्तव्य पथ पर जो परेड थी उसमें दुनिया ने भारत की प्रलय मिसाइल देखी थी. प्रलय मिसाइल को ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, जैसा भारतीय सेना इस्तेमाल करती है अशोक लीलैंड ट्रक. ऐसे में मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है. यानी लॉन्च करने के बाद तुरंत लोकेशन बदली जा सकती है. मिसाइल को DRDO ने बनाया है और फिर टेक्नोलॉजी BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड और BEL को सौंप दिया ताकि सर्विसेज के लिए बल्क प्रोडक्शन किया जा सके. 

DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने दूसरी लैब्स की मदद से प्रलय को तैयार किया है. कुछ महीने पहले, रक्षा मंत्रालय ने थलसेना के लिए 250 प्रलय मिसाइलों खरीदन की हरी झंडी दी थी. साथ ही वायुसेना के लिए 120 मिसाइल का ऑर्डर दिया गया था. यानी थलसेना और वायुसेना में इन प्रलय मिसाइल की अलग रेजीमेंट अब बनकर तैयार हो चुकी हैं. यही वजह है कि पिछले हफ्ते, प्रलय मिसाइल के यूजर ट्रायल किए गए. ये कोई पहले परीक्षण नहीं थे. मान सकते हैं कि प्रलय अब ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल की श्रेणी में भारत की रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है या बन गई है. 

ओडिशा में मिसाइलों के टेस्ट

DRDO ने ये यूजर ट्रायल भी ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया था, जैसा बाकी मिसाइलों के टेस्ट यहां से किए जाते हैं. परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज द्वारा तैनात विभिन्न उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों ने पुष्टि की कि इस परीक्षण के दौरान सभी निर्धारित उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं.

खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO, सशस्त्र बलों और रक्षा उद्योग जगत के साझेदारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीकों से लैस यह मिसाइल उभरते खतरों का मुकाबला करने में सेना की तकनीकी क्षमता एवं परिचालन तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगी. 

 भारत के आयुध भंडार में ये अकेली टेक्टिकल मिसाइल नहीं है. शौर्य, प्रहार और प्रगति जैसी टेक्टिकल मिसाइलों को बनाने के लिए DRD0 के वैज्ञानिक दिन-रात जुटे हैं. ये भी जल्द बनकर तैयार होने जा रही हैं. ठीक वैसे जैसे अमेरिका की है ATACMS या फिर PrSM. प्रेससियन स्ट्राइक मिसाइल, PrSM है. जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान जंग में किया था.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
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