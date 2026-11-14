भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए खुशखबरी, अब डाक से घर पहुंचेगा सबरीमाला का प्रसाद

सबरीमाला आने वाले श्रद्धालु जल्द ही इंडिया पोस्ट के जरिए अरवना पायसम और मंदिर के अन्य प्रसाद अपने घर भेज सकेंगे. इसके लिए इंडिया पोस्ट, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के साथ मिलकर पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में 24 घंटे काम करने वाला एक विशेष बुकिंग काउंटर शुरू कर रहा है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह सुविधा आगामी मंडला-मकरविलक्कू तीर्थयात्रा सीजन के लिए शुरू की जा रही है. इसका मकसद देश भर के श्रद्धालुओं को डाक विभाग की स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा के जरिए उनके घर तक आसानी से प्रसाद पहुंचाना है.

PTI की मुताबिक यह स्पेशल पार्सल बुकिंग केंद्र सबरीमाला मंदिर परिसर में देवस्वोम बोर्ड के अरवना और अप्पम काउंटरों के पास ही काम करेगा. अरवना एक मीठा प्रसाद है, जो मुख्य रूप से चावल, गुड़ और घी से तैयार किया जाता है. यह सबरीमाला मंदिर में सबसे ज्यादा मांग वाले प्रसाद में से एक है. 'अप्पम' भी यहां मिलने वाला एक अन्य मीठा प्रसाद है.

प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं

श्रद्धालु मंदिर में ही इन प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं और इन्हें अपने घर के पते पर मंगवा सकते हैं. इससे जब श्रद्धालु अपनी तीर्थयात्रा से वापस लौटेंगे, तब तक ये पार्सल उनके घर पहुंच जाएंगे. बयान में कहा गया है कि सन्निधानम (मुख्य मंदिर परिसर) में मिलने वाली इस सुविधा के अलावा, श्रद्धालु देश भर के किसी भी डाकघर से भी प्रसाद बुक करके उसे भारत में कहीं भी भेज सकते हैं.

इस पहल से मंदिर में भारी भीड़ के दौरान तीर्थयात्रियों को होने वाली परेशानियों में कमी आएगी. अब वे अपनी वापसी की यात्रा के दौरान भारी प्रसाद के पैकेट साथ ले जाने की चिंता किए बिना, अपनी जरूरत के अनुसार कितने भी पैकेट ऑर्डर कर सकेंगे.

केरल सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर का बयान

यह सेवा देश भर में आसान बुकिंग, सुरक्षित पैकेजिंग और भरोसेमंद डिलीवरी सुनिश्चित करेगी. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष के. जयकुमार और केरल सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने बताया कि यह विशेष पार्सल बुकिंग केंद्र अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा. इसी समय भगवान अयप्पा का मंदिर भी इस साल के मंडला सीजन के लिए खुलेगा.