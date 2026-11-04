रूसी मंत्री का वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR, रिजिजू बोले- साजिश का हिस्सा

दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वीडियो में कथित तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां थीं.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने साइबर निगरानी के बाद तीन नवंबर को सोशल मीडिया मीडिया मंच पर @thequotesnew हैंडल से की गई एक पोस्ट देखी थी जिसमें दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री का कथित रूप से छेड़छाड़ किया गया एक वीडियो भूषण के ‘एक्स’ हैंडल से साझा किया गया है.

एफआईआर के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे पहले भी, प्रशांत भूषण ने एक फर्जी खबर फैलाई थी कि जज और मंत्री बैडमिंटन खेलने लंदन गए थे! और उन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी. यह भारत की छवि और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है.

Earlier also, this Prashant Bhushan had circulated a fake news that Judges and Ministers went to London to play Badminton! And he even didn't apologize for it. It's part of the conspiracy to destroy India's image and constitutional institutions of India. https://t.co/iQRkJAyusa — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 4, 2026

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में भ्रामक और भड़काऊ बातें थीं जिनसे अफवाहें फैलने की आशंका थी, किसी की छवि खराब हो सकती थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी.

इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 336 (4) (जालसाजी), 353 (1) (सी) (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 356 (मानहानि) और 340 (2) (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 सी (पहचान की चोरी के लिए सजा) के तहत विशेष प्रकोष्ठ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई.

Fake Alert!!! 🚨🚨🚨 The video of the Russian Foreign Minister being used in this post is fake! https://t.co/jpEX6qu19p — MEA FactCheck (@MEAFactCheck) November 3, 2026

सर्गेई लावरोव के वीडियो का विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी फैक्ट-चेक किया था. वीडियो में लावरोव को भारत के आंतरिक मामलों और तेल खरीद को लेकर देश की कथित तौर पर आलोचना करते हुए दिखे थे.