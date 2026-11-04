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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारूसी मंत्री का वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR, रिजिजू बोले- साजिश का हिस्सा

रूसी मंत्री का वीडियो शेयर करने पर प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR, रिजिजू बोले- साजिश का हिस्सा

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भूषण को निशाने पर लिया है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 04 Nov 2026 01:08 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का फर्जी वीडियो शेयर करने के आरोप में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वीडियो में कथित तौर पर भारत विरोधी टिप्पणियां थीं.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने साइबर निगरानी के बाद तीन नवंबर को सोशल मीडिया मीडिया मंच पर @thequotesnew हैंडल से की गई एक पोस्ट देखी थी जिसमें दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री का कथित रूप से छेड़छाड़ किया गया एक वीडियो भूषण के ‘एक्स’ हैंडल से साझा किया गया है.

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एफआईआर के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे पहले भी, प्रशांत भूषण ने एक फर्जी खबर फैलाई थी कि जज और मंत्री बैडमिंटन खेलने लंदन गए थे! और उन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी. यह भारत की छवि और भारत की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है.

अधिकारियों ने क्या कहा?
अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में भ्रामक और भड़काऊ बातें थीं जिनसे अफवाहें फैलने की आशंका थी, किसी की छवि खराब हो सकती थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती थी.

इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 336 (4) (जालसाजी), 353 (1) (सी) (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान), 356 (मानहानि) और 340 (2) (फर्जी दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 सी (पहचान की चोरी के लिए सजा) के तहत विशेष प्रकोष्ठ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. 

सर्गेई लावरोव के वीडियो का विदेश मंत्रालय (एमईए) ने भी फैक्ट-चेक किया था. वीडियो में लावरोव को भारत के आंतरिक मामलों और तेल खरीद को लेकर देश की कथित तौर पर आलोचना करते हुए दिखे थे. 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 04 Nov 2026 01:08 PM (IST)
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Prashant Bhushan DELHI NEWS
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