बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं यानी अब इन लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलेगा.

किन धाराओं में तय किए आरोप?

जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें IPC 420, IPC 120B, प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) शामिल हैं. बता दें कि प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगी है. कोर्ट ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे. वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है.

लालू फैमिली को पहुंचा फायदा: कोर्ट

कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई. कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे. लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा. कॉन्ट्रेक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली. इस मामले में quid pro का आरोप इस स्टेज पर नजर नहीं आ रहा है.

व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे थे लालू यादव

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद गुप्ता थे. वह रविवार (12 अक्टूबर) को ही कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे. लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं.

क्या है जॉब फॉर लैंड केस?

लालू यादव जब साल 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, सीबीआई का आरोप है कि उस समय रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों के बदले कैंडिडेट्स से उनकी जमीन या संपत्ति को कम कीमतों पर लालू फैमिली के नाम पर करवा दिया गया था. इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू की बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. जांच एजेंसी ने दावा किया कि पटना में कई जमीनें लालू फैमिली के सदस्यों और उनके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी.



IRCTC और लैंड फॉर जॉब केस में आरोपी कौन-कौन?

IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, विनय कोचर, विजय कोचर, सरला गुप्ता, लारा प्रॉजेक्ट और प्रेम चंद गुप्ता आरोपी हैं, जबकि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं.