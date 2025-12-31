हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assam SIR Draft List Published: असम में बढ़े 1.35 फीसदी वोटर, SIR की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश, जानें कब आएगी अंतिम सूची?

इस साल 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मतदाता सूची का मसौदा 27 दिसंबर को प्रकाशित किया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: हर्षित गौतम | Updated at : 31 Dec 2025 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

असम में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए विशेष पुनरीक्षण (एसआर) के बाद प्रकाशित एकीकृत मसौदा मतदाता सूची के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या में 1.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मतदाता सूची के मसौदे में कुल 2,52,01,624 मतदाता दर्शाए गए हैं, जो जनवरी 2025 में प्रकाशित पिछली अंतिम मतदाता सूची की तुलना में 1.35 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.

मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,72,583 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या इससे अधिक 1,26,28,662 है, और लिंग अनुपात का यह आंकड़ा 1,004 है.

मतदाता जनसंख्या अनुपात 643

मतदाता सूची में तीसरे लिंग के 379 मतदाता शामिल हैं. मतदाता जनसंख्या अनुपात 643 है, जबकि मतदान केंद्रों की कुल संख्या 31,486 है. मनकाचर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 402 मतदान केंद्र हैं, जबकि डोटमा में सबसे कम 146 मतदान केंद्र हैं. मतदाता सूची के मसौदे के अनुसार, सबसे अधिक मतदाता दलगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां 3,18,326 मतदाता हैं. सबसे कम मतदाता अमरी सीट पर हैं, जहां 1,00,319 मतदाता हैं.

किस वर्ग में असम में कितने मतदाता

सेवा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या 63,314 है, वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2,02,433 है. सबसे कम उम्र के मतदाताओं की संख्या 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 2,45,084 है, जबकि 85 वर्ष और इससे अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 1,36,546 है. बयान में कहा गया कि पूर्व-पुनरीक्षण चरण के दौरान, बूथ स्तर के अधिकारियों ने 61,03,103 घरों का दौरा करके 100 प्रतिशत कवरेज हासिल की. इस प्रक्रिया के दौरान, 4,78,992 मृत मतदाताओं और 5,23,680 स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान की गई.

10 फरवरी को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान में कहा गया कि पुनरीक्षण चरण अब जनता की भागीदारी के लिए खुला है. दावे और आपत्तियां 27 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक दर्ज की जा सकती हैं, जिसमें 3-4 जनवरी और 10-11 जनवरी को विशेष अभियान तिथियां निर्धारित की गई हैं. दावों और आपत्तियों की साप्ताहिक सूचियाँ मान्यता प्राप्त पक्षों के साथ साझा की जाएंगी. किसी भी चुनावी पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर जिलाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है, और द्वितीय अपील 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है. बयान में कहा गया कि अंतिम मतदाता सूची 10 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

Published at : 31 Dec 2025 08:51 AM (IST)
