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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग न करें..', पेट्रोलियम मंत्रालय की जनता से अपील; राज्य सरकार को दिया जाएगा एक्स्ट्रा केरोसिन

'गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग न करें..', पेट्रोलियम मंत्रालय की जनता से अपील; राज्य सरकार को दिया जाएगा एक्स्ट्रा केरोसिन

Gas Cylinder Crisis: सरकार ने अपील की है कि हम 60 प्रतिशत इंपोर्ट करते हैं. 90 प्रतिशत स्टेट ऑफ होर्मोंस से आता है. बुकिंग कई गुना बढ़ गई है. लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 13 Mar 2026 01:41 AM (IST)
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भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है. किल्लत के चलते देश में घरेलू और कमर्शियल उपयोग में आने वाली गैस सिलेंडर को लेकर जनता पैनिक में हैं. ऐसे में बुकिंग का दौर जारी है. ईरान और इजरायल युद्ध के बीच भारत में एलपीजी के भंडार पर असर पड़ा है. इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से अपील की गई है. इसमें पैनिक बुकिंग न करने की अपील की गई है. 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा है? 

पेट्रोलियम मंत्रालय की सह सचिव सुजाता शर्मा ने सरकार की तरफ से अपील करते हुए कहा है कि हम 60 प्रतिशत इंपोर्ट करते हैं. इसमें 90 प्रतिशत स्टेट ऑफ होर्मोंस से आता है. अचानक बुकिंग कई गुना बढ़ गई है. लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं. हम जनता से अपील कर रहे हैं कि पैनिक बुकिंग न करें. 

उन्होंने कहा कि कमर्शियल कैटेगिरी में अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है. बाकी सेक्टर्स में भी निगरानी के लिए तीसरे सी कमेटी का गठन किया गया है. कमर्शियल सिलेंडर जारी किए जाएंगे. राज्य सरकारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी. राज्य सरकार को लिस्ट तैयार करके बताना होगा कि किन लोगों प्राथमिकता के आधार पर दिया जा सकता है. हमारा मकसद इसके जरिए कालाबाजारी और जमाखोरी से बचाव करने का है. 

राज्य सरकार अतिरिक्त केरोसिन जारी किया जाएगा

बता दें, अबतक एक लाख लीटर जो केरोसिन राज्य सरकार को दिया जाता था, उसके अतिरिक्त अब 48 हजार लीटर और जारी किया जाएगा. वहीं कोयला मंत्रालय ने राज्यों को अधिक कोयला देने का निर्देश दिया है. एक महीने के लिए हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट को केरोसिन और कोयला इस्तेमाल करने की इजाजत देने की बात कही गई है. सरकार के कदमों से 70% से ज्यादा आयात आने लगा है. तेल को लेकर हम काफी बेहतर स्थिति में हैं. देश में 28% LPG का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है. 

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 12 Mar 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
America Iran Israel War Gas Cylinder Panic Booking
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