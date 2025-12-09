हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यात्रियों को अब नहीं होगा परेशान! इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का दावा, 'मिलेगा पूरा रिफंड...'

यात्रियों को अब नहीं होगा परेशान! इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का दावा, 'मिलेगा पूरा रिफंड...'

Indigo Crisis: इंडिगो के अनुसार अब वेबसाइट पर जो भी उड़ानें दिख रही हैं वे समायोजित और स्थिर नेटवर्क के तहत संचालित होंगी. कंपनी ने कहा कि लाखों यात्रियों को पूरा रिफंड मिल चुका है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 03:58 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को बताया है कि हाल की बड़ी अव्यवस्था के बाद एयरलाइन अब पूरी तरह पटरी पर लौट आई है और 9 दिसंबर से सभी संचालन स्थिर हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इंडिगो की टीम ने पिछले कुछ दिनों में युद्ध स्तर पर काम किया है ताकि उड़ानें जल्दी बहाल हों और यात्रियों को राहत मिल सके.

ऑपरेशनल डिसरप्शन के बाद इंडिगो ने तेजी से उड़ानों की संख्या बढ़ाई. 5 दिसंबर को 700 उड़ानें, 6 दिसंबर को 1500 उड़ानें, 7 दिसंबर को 1650 उड़ानें, 8 दिसंबर को 1800 उड़ानें, 9 दिसंबर को 1800 से भी ज्यादा उड़ानें संचालित की गई है. पीटर एल्बर्स ने पुष्टि की है कि पहले 10-15 दिसंबर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इंडिगो ने उससे पहले ही नेटवर्क बहाल कर लिया.

वेबसाइट चेक करते रहें यात्री: इंडिगो

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के अनुसार अब वेबसाइट पर जो भी उड़ानें दिख रही हैं वे समायोजित और स्थिर नेटवर्क के तहत संचालित होंगी. उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें. इंडिगो ने कहा कि लाखों यात्रियों को पूरा रिफंड मिल चुका है और यह प्रक्रिया हर दिन जारी है. इसके अलावा एयरपोर्ट पर फंसे ज्यादातर बैग यात्रियों के घर पहुंचाए जा चुके हैं और बाकी की डिलीवरी पर भी टीम लगातार काम कर रही है.

'सभी 138 गंतव्यों पर उड़ानें शुरू हुई'

इंडिगो ने बताया, "सभी 138 गंतव्यों पर उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं. एयरलाइन की On-Time Performance सामान्य स्तर पर आ गई है सरकार के साथ भी एयरलाइन लगातार सहयोग कर रही है." एल्बर्स ने कहा कि अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है, इंडिगो यह आंतरिक समीक्षा कर रहा है कि संकट कैसे पैदा हुआ और आगे ऐसी समस्याहो इसके लिए क्या बदलाव जरूरी हैं.

सीईओ ने स्वीकार किया कि कई यात्रियों में अभी भी नाराजगी है, लेकिन साथ ही उन्हें ग्राहकों से दिल छू लेने वाले संदेश भी मिल रहे हैं. बुकिंग्स फिर से सामान्य होती दिख रही हैं, जिससे एयरलाइन को हौसला मिला है. पीटर एल्बर्स ने यात्रियों से कहा, इस कठिन समय में माफी स्वीकार करने, धैर्य और समर्थन देने के लिए धन्यवाद. हम वही एयरलाइन हैं जिस पर आपने हमेशा भरोसा किया है."

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 09 Dec 2025 03:57 PM (IST)
