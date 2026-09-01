उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग करवानी पड़ी है. इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 ने मंगलवार सुबह गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. उड़ान के कुछ देर बाद विमान के एक इंजन में खराबी का अंदेशा लगा. इसके बाद विमान को वापस गोवा के मोपे एयरपोर्ट लाया गया. फिलहाल घटना से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार है.

मेंटेनेंस जांच चल रही है

इंडिगो के प्रवक्ता का बयान आया है. उन्होंने कहा, आज नॉर्थ गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ़्लाइट 6E 2102 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी खराबी का पता चला. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया और पायलटों ने विमान को वापस मोड़कर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया. विमान की अभी मेंटेनेंस जांच चल रही है और सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद इसे फिर से सेवा में लाया जाएगा.

A technical issue was detected, shortly after takeoff on IndiGo flight 6E 2102 operating from North Goa to Delhi today. Following the standard operating procedure, the relevant authorities were informed, and the pilots turned back and landed the aircraft safely at Manohar… — ANI (@ANI) September 1, 2026

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अब फ्लाइट के प्रस्थान का संशोधित समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित किया गया है. हालांकि, यह समय विमान को जरूरी क्लीयरेंस मिलने और ऑपरेशनल जरुरतों पर निर्भर करेगा.