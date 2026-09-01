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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट

उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, गोवा लौटी IndiGo फ्लाइट

गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है. उड़ान के कुछ देर बाद विमान के एक इंजन में खराबी का अंदेशा लगा.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 01 Sep 2026 12:22 PM (IST)
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गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिग करवानी पड़ी है. इंडिगो की फ्लाइट 6E 2102 ने मंगलवार सुबह गोवा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी. उड़ान के कुछ देर बाद विमान के एक इंजन में खराबी का अंदेशा लगा. इसके बाद विमान को वापस गोवा के मोपे एयरपोर्ट लाया गया. फिलहाल घटना से जुड़ी अधिक जानकारी का इंतजार है.

मेंटेनेंस जांच चल रही है

इंडिगो के प्रवक्ता का बयान आया है. उन्होंने कहा, आज नॉर्थ गोवा से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ़्लाइट 6E 2102 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक तकनीकी खराबी का पता चला. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया और पायलटों ने विमान को वापस मोड़कर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया. विमान की अभी मेंटेनेंस जांच चल रही है और सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद इसे फिर से सेवा में लाया जाएगा.

दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अब फ्लाइट के प्रस्थान का संशोधित समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित किया गया है. हालांकि, यह समय विमान को जरूरी क्लीयरेंस मिलने और ऑपरेशनल जरुरतों पर निर्भर करेगा.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 01 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Goa Indigo Flight DELHI
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