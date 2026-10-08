लगातार तीसरे दिन इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा समय, कल 3 बजे बैठक

चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का प्रदर्शन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजघाट तक मार्च निकाला. शाम को सैकड़ों विपक्षी नेता और कार्यकर्ता राजघाट पहुंचे. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध जताया और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की.

इससे पहले कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं ने कनॉट प्लेस में लंच के दौरान बैठक की. बैठक में एसआईआर को लेकर लगाए जा रहे आरोपों और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर आंदोलन को और तेज करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया. विपक्षी दल सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के एसआईआर में अनियमितताएं हुई हैं और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.

लंच बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हासिल की गई आजादी को चुनाव आयोग द्वारा छीना जा रहा है और लोगों के वोट देने के अधिकार को खत्म किया जा रहा है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेता पिछले दो दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं.

गांधी स्मारक पर जाने के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हम वहां बैठकर प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह समझने की समझ मिले कि उनके काम देशहित में नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वोट की चोरी, बढ़ती महंगाई और युवाओं की समस्याओं जैसे मुद्दे शासन की व्यापक विफलता को दर्शाते हैं. खरगे ने कहा कि विपक्ष उन कोशिशों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, जिनसे देश की आजादी की लड़ाई के दौरान हासिल की गई स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आपराधिक साजिश के तहत देश को हाईजैक करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इन लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और यह इंडिया गठबंधन की गारंटी है. राजघाट की ओर विपक्षी नेताओं के मार्च से पहले राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसद शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने से रोका जा रहा है.

इंडिया गठबंधन की आगे की तैयारी

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पहले दिन उन्हें निर्वाचन आयोग के कार्यालय के पास रोक दिया गया, जबकि दूसरे दिन जंतर-मंतर जाने से रोका गया और हमारे लोगों को मारा गया. इंडिया गठबंधन का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सकता है. इंडिया गठबंधन के सांसदों को कल दोपहर 3 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बुलाया गया है. बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए इंडिया गठबंधन ने समय मांगा है, हालांकि अभी तक राष्ट्रपति की ओर से मुलाकात के लिए समय नहीं मिला है.