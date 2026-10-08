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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLive: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट

Live: खरगे आज फिर सांसदों को कराएंगे लंच, समाजवादी पार्टी शामिल होगी या नहीं? आया अपडेट

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक विपक्ष आज फिर सड़कों पर है. इस बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया है. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 08 Oct 2026 11:21 AM (IST)

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इंडिया गठबंधन का आज फिर होगा मार्च
Source : PTI

Background

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार हमलावर है. विपक्ष का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा. इंडिया गठबंधन के सांसद राजघाट की तरफ मार्च करेंगे. उसके बाद कांस्टीट्यूशन क्लब में करीब शाम 5:00 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया है. दिल्ली में इंडिया गठबंधन के जो भी सांसद उपलब्ध रहेंगे मार्च में शामिल होंगे.

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दोपहर 1:45 बजे लंच के लिए बुलाया है. इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. खरगे ने बुधवार को भी दिल्ली के सागर रत्ना होटल में विपक्षी सांसदों को लंच कराया था.

विपक्षी दलों के बड़े नेता मंगलवार से सड़कों पर हैं. 6 अक्टूबर को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया. विपक्ष का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा के करीब 300 सांसद मार्च में शामिल थे. मार्च के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में घुस गए और यहां कई घंटों तक धरना दिया. यहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

इसके बाद बुधवार को खरगे के लंच के बाद सांसदों ने जंतर मंतर की तरफ रुख किया. जहां राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. इस दौरान प्रियंका गांधी अन्य सांसदों के साथ सड़क पर लेट गईं. बाद में प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया.

आकाशवाणी भवन और बुधवार को हुए प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने अलग अलग एफआईआर की है. इसमें पुलिस से मारपीट, काम में बाधा और बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं. बुधवार को जब राहुल गांधी से एफआईआर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए मेडल की तरह है. मेरे खिलाफ 45 एफआईआर दर्ज है. मेरा टारगेट 100 एफआईआर का है. 

आज बिहार में भी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही है. विधानसभा गोलचक्कर से राजभवन तक आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं ने मार्च शुरू किया. हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद 300 मीटर की दूरी पर यह मार्च खत्म हो गया. 

दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी  (सीजेपी) आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी. इससे पहले सीजेपी ने दावा किया है कि 10 अक्टूबर के मार्च को देखते हुए उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है.

11:21 AM (IST)  •  08 Oct 2026

राहुल गांधी पर FIR पर क्या बोली कांग्रेस?

कांग्रेस लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर FIR दर्ज होने पर कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं.

11:17 AM (IST)  •  08 Oct 2026

सपा से कौन होगा शामिल?

इंडिया गठबंधन के आज के लंच में समाजवादी पार्टी से सांसद राजीव राय शामिल होंगे. बुधवार के लंच से समाजवादी पार्टी दूर रही थी.

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