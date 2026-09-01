रूस की स्ट्राइक में भारतीय समेत 12 की गई जान, जेलेंस्की का बड़ा दावा

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूसी सेना के रातभर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तबाही मचा दी. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को बताया कि इन हमलों में कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है. हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं. लगातार छठे दिन कीव को निशाना बनाए जाने के कारण राजधानी और आसपास के क्षेत्र में युद्ध की गंभीरता एक बार फिर बढ़ती नजर आई.

In many cities and communities, work to address the aftermath of the Russian attack has been ongoing since last night – nearly 350 first responders are involved in Kyiv and the region alone. A significant number of jet-powered drones and ballistic missiles were used in the… pic.twitter.com/8cg4ik0V2F September 1, 2026

रूसी सेना ने रात के दौरान कीव और व्यापक कीव क्षेत्र पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. राजधानी के कई हिस्सों में धमाकों की आवाज सुनी गई. यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, हमलों में आवासीय इमारतों और अन्य नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा. कई स्थानों पर आग लगने के बाद आपातकालीन दलों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया.

मिसाइल और जेट इंजन वाले ड्रोन से हमला

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर हमले के बाद की स्थिति बताते हुए कहा कि रूस ने बड़ी संख्या में जेट इंजन से चलने वाले ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि हमले में आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमले में 12 लोगों की मौत हुई, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, जबकि दर्जनों अन्य घायल हुए हैं. उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की. ये दावा जेलेंस्की ने ऐसे समय में किया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की एससीओ समिट से इतर बिश्केक में मुलाकात हुई है. पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की.

कीव समेत कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट

रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के बड़े हिस्से में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई. कीव में आपातकालीन सेवाओं ने कई जगह आग लगने की जानकारी दी. हमलों के सीधे प्रभाव और आसमान से गिरे मलबे के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा. कीव के अलावा बोरीस्पिल शहर में भी रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों का असर दिखाई दिया. वहां एक अपार्टमेंट इमारत और व्यावसायिक परिसर को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई है.

जेलेंस्की ने रूस पर लगाया जानबूझकर तबाही मचाने का आरोप

जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस अपने हमलों की योजना इस तरह बनाता है कि अधिकतम तबाही और जानमाल का नुकसान हो. उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पर्याप्त संख्या में रूसी हमलों को रोक नहीं पाती, तब ऐसे हमलों का असर और गंभीर हो जाता है.

मोदी ने पुतिन से कहा- मानवता के लिए युद्ध खत्म होना चाहिए

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया था. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक में मोदी ने कहा था कि मानवता के हित में यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त होना चाहिए.

चार दिनों में 1,500 ड्रोन दागे जाने का दावा

पिछले कुछ दिनों से रूस की ओर से यूक्रेन पर हवाई हमलों में तेजी देखी जा रही है. सोमवार को भी रूसी ड्रोन हमलों के कारण कीव के आसपास परिवहन व्यवस्था प्रभावित हुई थी और गोदामों, अपार्टमेंट इमारतों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा था. जेलेंस्की ने बताया था कि रूस ने चार दिनों की अवधि में करीब 1,500 ड्रोन लॉन्च किए. इससे हालिया हवाई अभियान के बड़े पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स ढांचे भी निशाने पर

रूसी हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और सीमा से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आ रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, मंगलवार के हमलों से डेन्यूब नदी पर रोमानिया से जुड़ा ओरलिव्का सीमा पार मार्ग भी प्रभावित हुआ.

यह भी पढ़िएः कॉलेजियम का बड़ा फैसला: राजस्थान, MP और J&K को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस!