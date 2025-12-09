हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिगो संकट: आठवें दिन भी रद्द हुईं सैकड़ों उड़ानें, DGCA ने दिया सख़्त आदेश- 'शेड्यूल 5% कम करो'

इंडिगो संकट: आठवें दिन भी रद्द हुईं सैकड़ों उड़ानें, DGCA ने दिया सख़्त आदेश- 'शेड्यूल 5% कम करो'

Indigo Flight Crisis: राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि यह स्थिति इंडिगो की आंतरिक संचालन प्रणाली, खासकर क्रू रोस्टरिंग सिस्टम और प्लानिंग में खामी की वजह से हुई है.

By : वरुण भसीन | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का परिचालन संकट लगातार आठवें दिन भी जारी रहा. मंगलवार को बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट से लगभग 180 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इससे पहले 3 से 8 दिसंबर के बीच बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन हुए, जिसमें 5 दिसंबर को सबसे ज्यादा 1,600 उड़ानें रद्द हुईं. यात्रियों की बढ़ती शिकायतों और अव्यवस्था को देखते हुए अब DGCA और सरकार एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं.

लगातार उड़ानें रद्द 
इंडिगो के परिचालन में बाधा पिछले हफ्ते से बढ़ती जा रही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार-

  • 3 दिसंबर 2025: लगभग 200 उड़ानें रद्द
  • 4 दिसंबर 2025: लगभग 550 उड़ानें रद्द
  • 5 दिसंबर 2025: लगभग 1,600 उड़ानें रद्द
  • 6 दिसंबर 2025: लगभग 800 उड़ानें रद्द
  • 7 दिसंबर 2025: लगभग 650 उड़ानें रद्द
  • 8 दिसंबर 2025: 562 उड़ानें रद्द

DGCA का बड़ा एक्शन: शेड्यूल में 5% कटौती
DGCA ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह अपना फ्लाइट शेड्यूल 5% घटाए ताकि उड़ानें समय पर संचालित हो सकें और ऑपरेशन बिना रुकावट के चले. एयरलाइन को 10 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक नया संशोधित शेड्यूल जमा करने को कहा गया है. DGCA ने स्पष्ट किया है कि अब इंडिगो को सिर्फ हाई-डिमांड और हाई-फ्रीक्वेंसी रूट्स पर उड़ानें चलानी होंगी और एक ही सेक्टर में अतिरिक्त उड़ानें लगाने से बचना होगा.

शेड्यूल बढ़ा, लेकिन विमान और क्रू तैयार नहीं
रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडिगो ने पिछले साल की तुलना में उड़ानें 9.66% बढ़ा दीं, लेकिन एयरलाइन इस बढ़े हुए नेटवर्क को संभाल नहीं पाई. DGCA ने विंटर शेड्यूल 2025 में इंडिगो को 15,014 साप्ताहिक डिपार्चर यानी कुल 64,346 उड़ानों की मंजूरी दी थी, लेकिन नवंबर में एयरलाइन सिर्फ 59,438 उड़ानें ही ऑपरेट कर पाई और 951 उड़ानें रद्द रहीं.इंडिगो को 403 विमानों के साथ संचालन की अनुमति मिली थी, लेकिन एयरलाइन के पास सिर्फ 339-344 विमान ही उपलब्ध थे, जिससे शेड्यूल प्रभावित हुआ.

CEO तलब, जांच समिति सक्रिय
DGCA की चार सदस्यीय जांच समिति ने इंडिगो CEO पीटर एल्बर्स और अन्य टॉप मैनेजमेंट को 10 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया है. उनका जवाब DGCA द्वारा भेजे गए शो-कॉज नोटिस पर चर्चा का हिस्सा होगा. अधिकारियों का कहना है कि केवल जुर्माना लगाना समाधान नहीं है, बल्कि जांच में असली root cause समझकर कार्रवाई की जाएगी.

सरकार भी सख्त, रूट कम होंगे
नागर विमानन मंत्रालय (MOCA) के सूत्रों ने बताया कि इंडिगो पर पेनल्टी के रूप में उसके 2,200 रूट्स में कटौती की जाएगी और ये रूट्स अन्य एयरलाइंस को दिए जाएंगे. इस फैसले पर जल्द आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है.

समस्या क्यों हुई? सरकार ने बताई वजह
राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि यह स्थिति इंडिगो की आंतरिक संचालन प्रणाली, खासकर क्रू रोस्टरिंग सिस्टम और प्लानिंग में खामी की वजह से हुई है. उन्होंने कहा कि नियमों में बदलाव पहले से लागू थे और एयरलाइंस इससे अवगत थीं. 1 दिसंबर को इंडिगो से इस पर बैठक भी हुई, लेकिन उन्होंने किसी समस्या का जिक्र नहीं किया. सोमवार रात हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थिति गंभीर है, इसलिए मंत्रालय और DGCA लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हवाई अड्डों का दौरा करने, यात्रियों से सीधे फीडबैक लेने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने दावा किया कि सरकार के दखल के बाद पिछले दो दिनों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यात्रियों को अभी भी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 09 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Indigo Airlines DGCA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Taxpayers सावधान! Advance Tax की last date पास—नहीं भरा तो नुक़सान पक्का | Paisa Live
Goa Night Club Fire Case: देश छोड़कर फरार हो गए गोवा नाइट क्लब के मालिक | Gaurav Luthra
SIR पर Supreme Court ने भेजा नोटिस, BLO और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भेजा नोटिस
Anantnag के जंगलों में NIA का सर्च ऑपरेशन, आरोपी जासिर बिलाल वानी को भी ले गई है NIA
Lucknow Breaking: प्रदेशभर से गायब हुए 545 से ज्यादा सफाईकर्मियों, ATS ने नगर निगम से मांगा ब्योरा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
'वंदे मातरम में मां दुर्गा है और मुसलमान के लिए अल्लाह ही...', राष्ट्रीय गीत को लेकर क्या बोले अरशद मदनी?
राजस्थान
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव! कौन बना किस जिले का प्रभारी? पूरी लिस्ट ने बढ़ाई सियासी हलचल!
इंडिया
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
'यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं, हालात हो रहे सामान्य', संसद में बोले केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों फ्लाइट आज भी रद्द
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
सूर्यकुमार यादव नहीं..उस खिलाड़ी को दो टीम इंडिया की टी20 कप्तानी, सौरव गांगुली ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
धुरंधर Vs एनिमल, किसकी दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस? रणवीर या रणबीर कौन हैं बॉक्स ऑफिस का किंग?
धुरंधर Vs एनिमल, किसकी दहाड़ से हिला बॉक्स ऑफिस? रणवीर या रणबीर कौन हैं बॉक्स ऑफिस का किंग?
यूटिलिटी
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
कब आएगी किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त, जान लीजिए तारीख
लाइफस्टाइल
Hangover Home Remedies: आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
आपके किचन में ही मौजूद हैं हैंगओवर उतारने वाली चीजें, न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी से पहले जान लें जरूरी बात
शिक्षा
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
IIT रुड़की ने JEE Advanced 2026 के लिए बदले नियम, अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे सिर्फ ये कैंडिडेट्स
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget