छठ पूजा के अंतिम दिन PM मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, कहा- 'छठी मैया सब पर कृपा बनाए रखें'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व के अंतिम दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने चार दिवसीय अनुष्ठान के समापन के अवसर पर कहा कि प्रकृति को समर्पित इस दिव्य उत्सव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला. उन्होंने छठी मइया से देशवासियों के लिए शुभाशीष की प्रार्थना की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ. प्रकृति को समर्पित इस दिव्य उत्सव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला. छठी मइया से विनती है कि वे सभी व्रतियों के साथ-साथ देशभर के मेरे परिवारजनों को अपना शुभाशीष प्रदान करें'.'

My best wishes to Bihar’s Chief Minister, Shri Samrat Choudhary Ji on his birthday. He is making innumerable efforts to boost the growth trajectory of Bihar across various sectors and improve the lives of people. May he be blessed with a long and healthy life. @samrat4bjp — Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026

जेपी नड्डा ने दी शुभकामनाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी देशवासियों को सूर्य आराधना के महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय पावन अनुष्ठान आज श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ. सामाजिक सद्भाव, लोक आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक यह पावन महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे. भगवान सूर्यदेव और छठी मइया से प्रार्थना है कि सभी व्रतियों की मनोकामनाएं पूर्ण हों और हर घर खुशियों से आलोकित हो."

समस्त देशवासियों को सूर्य आराधना के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय पावन अनुष्ठान आज श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। सामाजिक सद्भाव, लोकआस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक यह पावन महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। भगवान सूर्यदेव और छठी मइया से प्रार्थना है कि सभी व्रतियों की मनोकामनाएँ पूर्ण हों और हर घर खुशियों से आलोकित हो। जय छठी मइया! — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 16, 2026

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पोस्ट किया, "छठ महापर्व के पावन अवसर पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने और व्रत के पारण के शुभ प्रसंग पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं."

उन्होंने आगे लिखा, "छठ हमारी लोकआस्था, सांस्कृतिक निरंतरता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है. भगवान सूर्य की उपासना और छठी मैया की आराधना से जुड़ी यह परंपरा भारतीय जीवन-दर्शन की उस शाश्वत भावना को अभिव्यक्त करती है, जिसमें संयम, साधना, पवित्रता और लोकमंगल का भाव सर्वोपरि है. उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना नवीन आशा, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नवचेतना के संचार का प्रतीक है. यह महापर्व परिवारों को आत्मीयता के सूत्र में बांधने के साथ समाज में सहयोग, समरसता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करता है."

छठ महापर्व के पावन अवसर पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने एवं व्रत के पारण के शुभ प्रसंग पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। छठ हमारी लोकआस्था, सांस्कृतिक निरंतरता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है। भगवान सूर्य की उपासना और छठी मैया की आराधना से जुड़ी यह परंपरा भारतीय जीवन-दर्शन की उस शाश्वत भावना को अभिव्यक्त करती है, जिसमें संयम, साधना, पवित्रता और लोकमंगल का भाव सर्वोपरि है। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना नवीन आशा, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में नवचेतना के संचार का प्रतीक है। यह महापर्व परिवारों को आत्मीयता के सूत्र में बाँधने के साथ समाज में सहयोग, समरसता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को भी सुदृढ़ करता है। कामना है कि छठी मैया की कृपा एवं भगवान सूर्य के आशीर्वाद से प्रत्येक परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास हो। हमारी लोकपरंपराओं की यह उज्ज्वल विरासत राष्ट्र में एकता, सद्भाव और जनकल्याण की भावना को और प्रगाढ़ करे तथा भारत निरंतर उन्नति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। सभी छठव्रतियों की श्रद्धा, तपस्या और अटूट निष्ठा को सादर नमन। #छठ_पूजा — Om Birla (@ombirlakota) November 15, 2026

ओम बिरला ने कामना की कि छठी मैया की कृपा और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से प्रत्येक परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास हो. उन्होंने पोस्ट में कहा, "हमारी लोकपरंपराओं की यह उज्ज्वल विरासत राष्ट्र में एकता, सद्भाव और जनकल्याण की भावना को और प्रगाढ़ करे व भारत निरंतर उन्नति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे. सभी छठव्रतियों की श्रद्धा, तपस्या और अटूट निष्ठा को सादर नमन."

पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, "छठ महापर्व का आज प्रातः उषा अर्घ्य के साथ समापन हुआ. चार दिनों तक आस्था, श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण इस पावन पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे. हर घर-आंगन खुशियों से रोशन रहे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों."

इनपुट-आईएएनएस

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