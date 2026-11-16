सीएम योगी क्यों लिखते हैं लोगों के नाम पाती? मुख्यमंत्री ने खुद बताई वजह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाती हर सप्ताह पाती लिखकर प्रदेशवासियों से संवाद करते है. इस प्रक्रिया को 50 सप्ताह गुज़र गए हैं. लेकिन, सीएम योगी पाती क्यों लिखते हैं? इसका खुलासा अब उन्होंने ख़ुद ही एक नई पाती लिखकर किया है. उन्होंने इसके पीछे एक पुराने प्रसंग को याद करते हुए बताया कि उनके पत्र केवल उनके विचार ही नहीं बल्कि जनभावनाओं को समझने और उन्हें स्वर देने का माध्यम भी बने हैं.

सीएम योगी ने कहा कि 'मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, पाती के माध्यम से आपसे संवाद करते हुए 50 सप्ताह कब पूर्ण हो गए, पता ही नहीं चला.' उन्होंने कहा कि कई बार लोगों के मन में ये जिज्ञासा आती होगी कि वो पत्र क्यों लिखते हैं. योगी ने इसके पीछे एक प्रसंग होने की बात कही.

पाती लिखने से जुड़े प्रसंग का किया जिक्र

सीएम योगी ने कहा कि आज भी उन्हें पहली बार वनटांगिया गांव जाने का स्मरण है, जहां वो कोल, गोंड, मुसहर, थारू और बुक्सा जैसे वंचित समाज के लोगों के दयनीय जीवन और सालों से मूलभूत सुविधाओं से विमुख उनके जीवन को देखकर बेहद व्यथित हुए. उस वक्त सीएम योगी को लगा कि शासन का वास्तविक केवल योजनाएं बनाना, उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है जिनकी अपेक्षाएँ और पीड़ा कई बार शासन तक पहुँच नहीं पाती.

सीएम योगी ने कहा कि इस घटना के बाद उन्होंने तय किया कि शासन और जनता के बीच निरंतर संवाद और संवेदनशीलता जुड़ाव होना चाहिए. जो पत्र वो लिखते हैं इसकी प्रेरणा भी उनको यहीं से मिलती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मात्र एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि एक परिवार है और परिवार में आदेश नहीं. अपनत्व के साथ संवाद होता है. मेरा प्रयास ऐसे विषयों पर संवाद करने का रहा है जो सीधे आपके जीवन, आपकी आकाक्षाओं और नए उत्तर प्रदेश के भविष्य जुड़े हो.

जनभावनाओं को स्वर देने का माध्यम

गत एक वर्ष में लिखे गए ये पत्र मेरे लिए केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की जनभावनाओं को समझने, उन्हें स्वर देने और उनके अनुरूप एक व्यापक दृष्टि साझा करने का माध्यम भी बने हैं. मुझे यह जानकर विशेष प्रसन्नता होती है कि इस संवाद की गूंज प्रदेश की सीमाओं को पार कर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंची है.

मैं चाहता हूं कि मेरी पाती केवल मेरे विचारों की अभिव्यक्ति बनकर न रह जाए बल्कि इसमें आपके मन की बात, आपकी अपेक्षाएं और आपके सुझाव में समान रूप से स्थान पाएं. आपकी आवाज़ ही पाती की वास्तविक शक्ति हैं.

आइए, आत्मीय सुख-दुःख की इस संवाद-श्रृंखला को और सुदृढ़ करें. विचारों की यह साझेदारी विश्वास का ऐसा सेतु बने, जो सरकार और समाज को एक-दूसरे के निकट लाए. हम सब मिलकर ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें, जो समृद्धि में अग्रणी और संस्कारों में श्रेष्ठ हो.