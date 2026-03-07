तेलंगाना की राजनीति में एक बार फिर से भारी उबाल आ गया है. राज्य के मुख्यमंत्री और फायरब्रांड नेता रेवंत रेड्डी ने एक ऐसा विस्फोटक और सनसनीखेज बयान दे डाला है, जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. एक भरी सभा में दहाड़ते हुए सीएम रेड्डी ने खुद की तुलना सीधे तौर पर महाभारत के अजेय शूरवीर 'कर्ण' से कर डाली. उन्होंने अपने सभी विरोधियों को खुली और खौफनाक चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया है कि वह अपने दोस्तों के लिए अपनी आखिरी सांस तक ढाल बनकर खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े!

मुख्यमंत्री का यह जज्बाती बयान किसी सियासी बम से कम नहीं है. एक तरफ जहां राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, वहीं रेवंत रेड्डी ने सीना ठोक कर कहा, 'मुझे महाभारत का कर्ण और बर्बरीक का पात्र याद आता है. जब कर्ण का अपमान हुआ था, तब जो मित्र उसके साथ खड़ा था, उस मित्र के लिए कर्ण ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर खूनी संघर्ष किया.

सीएम के आक्रामक तेवर

सीएम के इस आक्रामक तेवर ने सबको सन्न कर दिया जब उन्होंने आगे कहा कि वह भी ठीक उसी कर्ण की तरह अपने मित्रों के लिए चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने दो टूक शब्दों में अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी यह वफादारी कुछ लोगों को गलत लग सकती है, कुछ को रास नहीं आएगी और कइयों को इससे भयंकर मिर्ची भी लग सकती है, लेकिन वह अपना 'मित्र धर्म' निभाने से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे!

सीएम रेड्डी ने पिछली सरकार पर बोला हमला

सियासी पारे को और भड़काते हुए सीएम रेड्डी ने पिछली सरकार पर ताबड़तोड़ और जानलेवा हमले किए. उन्होंने 2023 के चुनावों से पहले के उन खौफनाक दिनों का चौंकाने वाला खुलासा किया, जब उन्हें कुचलने के लिए 'अवैध मुकदमों' और 'काले धन' का खुला खेल खेला गया था. रेवंत ने गरजते हुए कहा, 'हमारे पास कोई सत्ता नहीं थी, कोई पुलिस-प्रशासन का तंत्र नहीं था और न ही कोई अवैध कमाई थी. एक तरफ वो लोग थे जो काले धन के बल पर अपना तानाशाही वर्चस्व चला रहे थे." उन्होंने बताया कि हालात इतने खौफनाक थे कि लग रहा था मानो उनकी जान ही चली जाएगी, लेकिन उन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर जीत का संकल्प लिया. उन्होंने दुश्मनों को ललकारते हुए कहा कि अगर चुनाव सिर्फ पैसों की थैलियों और खोखली बातों से जीते जाते तो 2023 में वे कभी सत्ता का मुंह नहीं देख पाते.