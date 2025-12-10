एक्सप्लोरर
इंडिगो को 1 हजार करोड़ रुपए का नुकसान, 8 दिन में करीब 5 हजार फ्लाइट्स रद्द, कब खत्म होगा संकट
Indigo Fight Crisis: व्यापार संगठन CTI के मुताबिक, इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. इसके बावजूद लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं.
इंडिगो एयरलाइंस की लगातार बढ़ती फ्लाइट कैंसिलेशन ने राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला है. व्यापार, उद्योग और पर्यटन से जुड़े सेक्टरों में नुकसान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. बीते दस दिनों में बाजारों की भीड़ कम हुई है, जबकि प्रदर्शनियों और पर्यटन गतिविधियों पर भी गहरा असर दिखाई दे रहा है.
रोजाना रद्द हो रहीं उड़ानों से यात्रियों में बढ़ी बेचैनी
एक दिसंबर से अब तक इंडिगो की चार हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने वाले हजारों यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं. सामान्य दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना लगभग 1.5 लाख लोग यात्रा करते हैं, लेकिन हालिया परिस्थितियों ने यात्रियों की संख्या को अचानक गिरा दिया. खासतौर पर कारोबारी यात्रियों की कमी से शहर के बिजनेस माहौल पर बड़ा असर पड़ा है.
बाजारों में घटा फुटफॉल, व्यापारियों की चिंता बढ़ी
एबीपी लाइव की टीम को CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि रोजाना लगभग 50 हजार व्यापारी और कारोबारी दिल्ली आते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से यह संख्या तेजी से घटी है. दिल्ली के प्रमुख बाजारों में पिछले दस दिनों में फुटफॉल करीब 25% कम हो गया है, जिसका असर बिक्री और व्यापार दोनों पर दिख रहा है.
प्रदर्शनियों में उम्मीद से कम पहुंच रहे प्रतिभागी
दिल्ली में प्रगति मैदान और आनंद मंडपम जैसे बड़े आयोजन स्थलों पर ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हैंडलूम और होम फर्निशिंग से जुड़ी प्रदर्शनियां चल रही हैं. इन आयोजनों में देश भर से भारी संख्या में व्यापारियों और पर्यटकों के आने की उम्मीद थी, लेकिन इंडिगो उड़ानों की समस्याओं ने हजारों लोगों की यात्रा योजनाएं बिगाड़ दीं. आयोजकों और प्रतिभागियों दोनों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
पर्यटन सीजन पर भी पड़ा असर, बुकिंग्स धीमी पड़ीं
दिल्ली में क्रिसमस से न्यू ईयर तक का समय पर्यटन का चरम माना जाता है. ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार, इसी अवधि में सबसे अधिक बुकिंग होती है. मनोज ट्रेवल्स के डायरेक्टर मनोज खंडेलवाल ने बताया कि फ्लाइट कैंसिलेशन का सीधा असर छुट्टियों, होटल बुकिंग्स और टूर पैकेजों पर दिख रहा है. कई लोग अपनी योजनाएं रद्द कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं.
उद्योग, पर्यटन और आयोजनों को 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान
CTI का अनुमान है कि फ्लाइट रद्द होने से उद्योग, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट सेक्टर को मिलाकर लगभग 1000 करोड़ रुपए के व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. कई डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मेहमान समय पर नहीं पहुंच सके, यहां तक कि कुछ मामलों में दूल्हा-दुल्हन के परिवार भी अनुपस्थित रहे. होटल, बैंक्वेट और रिसॉर्ट की बुकिंग्स में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है.
DGCA के मुताबिक, नवंबर में शेड्यूल 64,346 में से 59,438 विमान ही उड़ान भर पाए, यानी 4,900 कम रहीं.
