हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘समुद्री सुरक्षा को सिर्फ खतरे को रोकने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता’, ऐसा क्यों बोले नौसेना प्रमुख?

‘समुद्री सुरक्षा को सिर्फ खतरे को रोकने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता’, ऐसा क्यों बोले नौसेना प्रमुख?

Indian Naval Chief: नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि सदियों से समुद्र सबसे पुराने रास्ते रहे हैं, जो सिर्फ वाणिज्य और संस्कृति ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस भी एक से दूसरी जगह ले जाते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Oct 2025 10:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को नई दिल्ली में आयोजित इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 में अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि जटिल और एक-दूसरे से आपस में जुड़ी चुनौतियों के इस मुश्किल दौर में समुद्री सुरक्षा को सिर्फ खतरों को रोकने के संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसे प्रोफेसर रीकमैन के 'डायनैक्सिक चैलेंज' के तौर पर समझने की जरूरत है, जो गतिशील और जटिल दोनों है.

भारतीय नौसेना मंगलवार से गुरुवार (28 से 30 अक्टूबर) तक मानेकशॉ सेंटर में तीन दिन के सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें कई देशों के नौसेना अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं. जिसमें एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, ‘सदियों से, समुद्र सबसे पुराने रास्ते रहे हैं, जो सिर्फ वाणिज्य और संस्कृति ही नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस भी (एक जगह से दूसरी जगह) ले जाते हैं.’ उन्होंने कहा कि देशों की किस्मत तय करने से लेकर मानवता का भविष्य लिखने तक, समुद्र हमेशा से हमारी साझा किस्मत का सबसे सच्चा पैमाना रहा है.

समुद्री सुरक्षा और समुद्री विकास दो अलग-अलग चीजें नहीं- नौसेना प्रमुख

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, ‘विभिन्न देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों की विविधतापूर्ण भागीदारी इस धारणा और सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है कि हिंद-प्रशांत के भविष्य को वार्ता, सहयोग और परस्पर विश्वास के जरिए आकार दिया जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि समुद्री सुरक्षा और समुद्री विकास, दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये दो ऐसी चीजें हैं जो शांति और खुशहाली की ओर हमारी सामूहिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं.

उन्होंने कहा, ‘वैश्विक समुद्री व्यापार संघर्षों, जोर-जबरदस्ती या आपदा के कारण तनाव का संकेत दे रहा है. एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक समुद्री व्यापार में वृद्धि 2025 में 0.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2024 के 2.2 प्रतिशत से काफी कम है. इस तरह की गिरावट सिर्फ व्यापार में सुस्ती का संकेत नहीं देती, बल्कि यह रणनीतिक कमजोरी का भी संकेत देती है. लाल सागर संकट ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे एकल समुद्री अवरोध वैश्विक माल ढुलाई सूचकांक, बीमा प्रीमियम और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर असर डाल सकता है.’

नौसेना प्रमुख ने वैश्विक उथल-पुथल का किया उल्लेख

नौसेना प्रमुख ने इस दौरान वैश्विक उथल-पुथल का भी उल्लेख किया और कहा कि समुद्र में ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो प्रतिस्पर्धा, अपराध और संघर्ष के बीच के अंतर को धुंधला कर रही हैं. उन्होंने कहा कि गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ना, समुद्री लूट, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी समुद्री तनाव के बड़े कारण बनकर उभरे हैं. वहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ऑटोनॉमस सिस्टम और वाणिज्यिक उपग्रह अब समुद्री जागरूकता और प्रतिक्रिया रणनीति को नया आकार दे रहे हैं.

यह भी पढे़ंः 'बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता', लालू यादव के गढ़ में ओवैसी ने महागठबंधन को घेरा

Published at : 28 Oct 2025 10:45 PM (IST)
Tags :
Indian Navy Chief NEW DELHI Indian NAVY Dinesh Kumar Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget