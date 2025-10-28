बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोर-शोर के साथ अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है. असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी इंडिया गठंबधन पर बिहार के मुस्लिम समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए बयानों की भी आलोचना की.

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को बिहार के गोपालगंज जिले से की. यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सवाल उठाया कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है, जबकि राज्य की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम समुदाय) की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है. उन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया.

महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री दावेदार पर ओवैसी ने कसा तंज

हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जिसके लिए पार्टी चीफ ने गोपालगंज से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है. इस दौरान उन्होंने गोपालगंज जिले के एक गांव में रैली की और जनसभा को भी संबोधित किया.

उन्होंने महागठबंधन की ओर से उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर भी तंज कसा. ओवैसी ने कहा, ‘बिहार की कुल आबादी में 17 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक समुदाय करता है, तो ऐसे में राज्य में एक मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हालांकि, उन्हें तीन परसेंट आबादी से आए शख्स और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) प्रमुख मुकेश सहनी को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाने का वादा करने में कोई दिक्कत नहीं है.’

ओवैसी ने भाजपा का नाम लेकर महागठबंधन को घेरा

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता मुस्लिम समुदाय के लोगों को पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) का डर दिखाते हैं और फिर उनसे अपने लिए वोट मांगते हैं. हालांकि, यह सभी पार्टियां खुद कभी भाजपा को रोक नहीं पाईं, लेकिन वह मुस्लिम मतदातओं का वोट हासिल करने के लिए लगातार इस तरह की जुमलेबाजी करते रहते हैं.’

