रावलपिंडी चिकन टिक्का से बहावलपुरी नान तक, भारतीय वायुसेना ने फूड मेनू से पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, ऑपरेशन सिंदूर की दिलाई याद
Indian Air Force Day: भारतीय वायुसेना के फूड मेन ने पाकिस्तान को एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का सबक याद दिला दिया. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसको लेकर दिलचस्प पोस्ट शेयर की है.
Interesting menu prepared by Indian Air Force on the special occasion of #AirForceDay— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 9, 2025
IAF’s dinner menu had dishes named after Pakistan’s airbases which were bombed by the IAF during #OperationSindoor https://t.co/JQxV1YyZsZ pic.twitter.com/M1r4KlVqwy
