चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान

चेन्नई के तंबारम के पास एक भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. वायुसेना का PC-7 MK II (Pilatus PC-7) हादसे का शिकार हुआ है. घटना नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई. इस हादसे में पायलट की जान बच गई है. किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दुर्घटना वाली जगह का वीडियो जारी किया है. इसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा जमीन पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए. घटना की पुष्टि करते हुए भारतीय वायुसेना ने भी बयान जारी किया है. भारतीय वायुसेना ने बयान में कहा, 'दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जान-माल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है.'

IAF ने एक्स पर साझा करते हुए लिखा, 'भारतीय वायु सेना का एक पीसी-7 एमके II प्रशिक्षण विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आज लगभग 1425 बजे चेन्नई के तांबरम के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया. नागरिक संपत्ति को किसी नुकसान की सूचना नहीं है. दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई है.'

VIDEO | Tamil Nadu: An Air Force training aircraft crashed near Thiruporur in Chengalpattu district. More details are awaited.



गांव के लोगों ने बचाया

जिस जगह पर विमान क्रैश हुआ, वहां के स्थानीय लोगों ने दौड़कर पायलट को बचाया. जानकारी के मुताबिक, विमान गिरने के बाद इलाके के लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे. इसके बाद पायलट को पानी पिलाया, सहारा देकर उठाया और मदद की. पायलट बेहद ही घबराया हुआ था. उसको किसी तरह की चोट नहीं आई है. करीबन आधे घंटे बाद वायुसेना के हेलिकॉप्टर ने घटनास्थल से पायलट का रेस्क्यू किया और तुरंत एयरबेस ले जाया गया.

जुलाई में दो पायलट की हुई थी मौत

इसी साल जुलाई में भारतीय एयरफोर्स का प्लैन क्रैश हो गया था. घटना दोपहर में हुई थी. इस हादसे में विमान मलबे में तब्दील हो गया था. यह हादसा खेतों में हुआ था. हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई थी.