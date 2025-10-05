हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादशहरे के बाद मौसम ने ली करवट! दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट; जानें बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट! दिल्ली-NCR से लेकर यूपी-उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट; जानें बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

India Weather Update: दशहरे के बाद मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. दिल्ली-NCR समेत यूपी, बिहार, हिमाचल और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली और NCR का मौसम दशहरे के बाद बदलने वाला है. मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर तक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है. कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है.

बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी और पिछले कई दिनों से बनी हुई उमस से राहत मिलेगी. दिल्ली में हाल ही में अधिकतम तापमान 35°C के आसपास और आर्द्रता काफी अधिक दर्ज की गई थी.

दिल्ली में मौसम क्यों बदला?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र (Low Pressure Area) के कारण मानसून का अवशिष्ट प्रभाव उत्तर भारत तक पहुंच गया है. इसी प्रणाली की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है.

उत्तर प्रदेश में होगी भारी बारिश

उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना जताई गई है. वाराणसी में 21 घंटे में 187 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिसने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. बलिया में रेलवे ट्रैक धंसने से ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ और कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई. कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी तो कुछ में तेज वर्षा और आंधी की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है.

उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इन पहाड़ी इलाकों में बादलों के फंसने से क्लाउडबर्स्ट जैसी स्थिति बन सकती है. यात्रियों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहें. चमोली, देहरादून, कुल्लू और धर्मशाला जैसे क्षेत्रों में भारी वर्षा के आसार हैं.

बिहार में बारिश और वज्रपात से जानमाल का नुकसान

बिहार में लगातार बारिश और वज्रपात ने भारी तबाही मचाई है. अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. यह घटनाएं मुज़फ्फरपुर, जहानाबाद, बेतिया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, गोपालगंज, मोतिहारी, किशनगंज, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में दर्ज की गई हैं. कई मकान गिर गए, पेड़ उखड़ गए और खेतों में पानी भर गया जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है.

पश्चिम बंगाल में बदलता मौसम

पश्चिम बंगाल में भी मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक राज्य में बारिश और सूखे जैसी मिश्रित स्थिति रहेगी. रविवार को आसमान कभी बादलों से घिरा रहेगा और कभी आंशिक रूप से साफ. कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन भारी वर्षा नहीं होगी. मौसम विज्ञानी सौरिष बंद्योपाध्याय के अनुसार, निम्न दबाव का क्षेत्र अब झारखंड होते हुए बिहार की ओर बढ़ रहा है और धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

Published at : 05 Oct 2025 01:03 PM (IST)
