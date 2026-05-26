उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग, पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश

राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. आसमान से ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है, दिल्ली समेत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, विदर्भ में इस समय रेड अलर्ट और पारा 42 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है. इसके साथ ही दिन और रात में चल रही गर्म हवाएं परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रही हैं. ऐसे में किस तरह से पूरा उत्तर भारत गर्मी और लू की चपेट में है.

दिल्ली में दोपहर 1 बजे पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया. लोग गर्मी से बचने के लिए सिर पर कपड़ा डाल कर या फिर छाता लेकर चलने को मजबूर हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत इसी तरह गर्मी का प्रकोप लगा रहेगा.

28-29 मई को हो सकती है बारिश

28 मई और 29 मई को मौसम करवट लेगा और बरसात और आंधी आ सकती, जिससे तापमान कम होगा और लोगों को राहत मिल सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक जब तक इतनी प्रचंड गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है तब तक लोगों को घर से कम से कम निकलना चाहिए. ठंडा पानी और ओआरएस अपने साथ रखें और खुद को जानलेवा हीट स्ट्रोक से बचाए.

यूपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर

आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिन चुनौती पूर्ण होंगे, जहां दिन में दिल्ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश में तापमान सामान्य से 3 डिग्री से 5 डिग्री अधिक रहेगा और रात में 1.6 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक सामान्य से अधिक होगा, हालांकि 28 मई और 29 मई को बरसात से कुछ राहत जरूर मिलेगी.

राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति अभी दो तीन दिन जारी रहेगी. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार, राज्य में भीषण गर्मी (हीटवेव) का दौर अगले 2-3 दिन जारी रहने की पूरी संभावना है. इस दौरान ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.

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