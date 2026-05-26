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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather: उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग, पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश

Weather: उत्तर भारत में आसमान से बरसी आग, पारा 48 डिग्री के पार, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश

Weather Rain Update India: दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी की वजह से परेशान चल रहे हैं. लेकिन आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 08:20 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. आसमान से ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है, दिल्ली समेत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, विदर्भ में इस समय रेड अलर्ट और पारा 42 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक पहुंच चुका है. इसके साथ ही दिन और रात में चल रही गर्म हवाएं परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रही हैं. ऐसे में किस तरह से पूरा उत्तर भारत गर्मी और लू की चपेट में है.

दिल्ली में दोपहर 1 बजे पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया. लोग गर्मी से बचने के लिए सिर पर कपड़ा डाल कर या फिर छाता लेकर चलने को मजबूर हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत इसी तरह गर्मी का प्रकोप लगा रहेगा. 

28-29 मई को हो सकती है बारिश

28 मई और 29 मई को मौसम करवट लेगा और बरसात और आंधी आ सकती, जिससे तापमान कम होगा और लोगों को राहत मिल सकती है. डॉक्टरों के मुताबिक जब तक इतनी प्रचंड गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है तब तक लोगों को घर से कम से कम निकलना चाहिए. ठंडा पानी और ओआरएस अपने साथ रखें और खुद को जानलेवा हीट स्ट्रोक से बचाए.

यूपी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर

आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिन चुनौती पूर्ण होंगे, जहां दिन में दिल्ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्रप्रदेश में तापमान सामान्य से 3 डिग्री से 5 डिग्री अधिक रहेगा और रात में 1.6 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक सामान्य से अधिक होगा, हालांकि 28 मई और 29 मई को बरसात से कुछ राहत जरूर मिलेगी.

राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति अभी दो तीन दिन जारी रहेगी. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार, राज्य में भीषण गर्मी (हीटवेव) का दौर अगले 2-3 दिन जारी रहने की पूरी संभावना है. इस दौरान ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 44-46 डिग्री दर्ज होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें : कर्नाटक में नहीं बदला जाएगा सीएम, कांग्रेस ने सभी अकटलों को किया खारिज, बैठक की इनसाइड स्टोरी

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 26 May 2026 08:20 PM (IST)
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Weather INDIA RAIN
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