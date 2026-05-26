कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच अब कांग्रेस ने दिल्ली में हुई राज्य को लेकर मीटिंग को लेकर अपडेट दिया है. कांग्रेस राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कर्नाटक को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. बाकी जो भी अटकलें लगाई जा रही थी वह निराधार गलत है. उन्होंने कहा कि अटकलों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है.

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