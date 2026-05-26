एक्सप्लोरर
कर्नाटक में नहीं बदला जाएगा सीएम, कांग्रेस ने सभी अकटलों को किया खारिज, दिल्ली की मीटिंग में राज्यसभा- MLC चुनाव पर हुई चर्चा
राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कर्नाटक को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है.
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच अब कांग्रेस ने दिल्ली में हुई राज्य को लेकर मीटिंग को लेकर अपडेट दिया है. कांग्रेस राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कर्नाटक को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है. इस बैठक में राज्यसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है. बाकी जो भी अटकलें लगाई जा रही थी वह निराधार गलत है. उन्होंने कहा कि अटकलों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है.
अपडेट जारी है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कर्नाटक में नहीं बदला जाएगा सीएम, कांग्रेस ने सभी अकटलों को किया खारिज, दिल्ली की मीटिंग में राज्यसभा- MLC चुनाव पर हुई चर्चा
इंडिया
बंगाल: घुसपैठियों की अब नहीं खैर! मुर्शिदाबाद के होल्डिंग सेंटर में बंद किए गए 3 बांग्लादेशी
इंडिया
पहले बाहर कराया इंतजार, फिर बंद कमरे में राहुल गांधी से मिले CM सिद्धारमैया, कर्नाटक को लेकर क्या हुई बात?
इंडिया
कर्नाटक में MLA और MLC को कैबिनेट दर्जे का मामला पहुंचा SC, सीजेआई ने सुनवाई से कर दिया इनकार
Advertisement
इंडिया
7 Photos
सुबह-सुबह बागान पहुंचे PM मोदी... महिलाओं के साथ तोड़ने लगे चाय की पत्तियां, देखें शानदार तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL