एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में रविवार (21 सितंबर) को भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. टॉस जीतकर भारत ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए. जवाब में भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. यह पाकिस्तान की इस सीरीज में लगातार दूसरी हार रही. हार के बाद पाकिस्तानी फैंस बेहद निराश दिखे और टीम में बड़े बदलाव की मांग उठाई.

एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में पाकिस्तानी फैंस ने कहा, “पाकिस्तान की टीम ने बहुत खराब खेल दिखाया. रन बनाने के बजाय खिलाड़ी लगातार डॉट गेंदें खेलते रहे, जिससे स्कोर कम रह गया. हमारी शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन बीच के ओवरों में कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया.”

एक अन्य फैन ने कहा, “भारत अब लगभग फाइनल में पहुंच चुका है. अगर पाकिस्तान बाकी दोनों मैच जीत भी ले, तो फाइनल में फिर उसका सामना भारत से होगा और भारत दोबारा हरा देगा. पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह बांग्लादेश या श्रीलंका से हार जाए, ताकि कम से कम बेइज्जती तो न हो.”

फाइनल में कैसे पहुंच सकता है पाकिस्तान

अगर पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचना है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे. एक भी मैच हारते ही उसका फाइनल खेलने का सपना खत्म हो जाएगा. इसी तरह श्रीलंका की स्थिति भी पाकिस्तान जैसी ही है. वहीं बांग्लादेश की नजरें 25 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान के मुकाबले पर टिकी हैं. बांग्लादेश की पूरी कोशिश होगी कि इस मैच को जीतकर वह फाइनल में अपनी जगह पक्की करे.

28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल

भारत ने सुपर-4 में पाकिस्तान को हराकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला 24 सितंबर को बांग्लादेश से और 26 सितंबर को श्रीलंका से होगा. वहीं, फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें-

रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!