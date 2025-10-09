हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत

भारत-ब्रिटेन के बीच 3884 करोड़ की मेगा डिफेंस डील, जानें ‘मार्टलेट्स’ मिसाइलों से कैसे मिलेगी सेना को ताकत

India-UK Defence Deal: भारत और ब्रिटेन के बीच 3,884 करोड़ रुपये का यह समझौता ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा के दौरान मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में फाइनल हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और ब्रिटेन की सरकार ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है. इस समझौते के मुताबिक, ब्रिटेन अब भारतीय सेना को कम वजन वाली मल्टीरोल मिसाइलों (Lightweight Multirole Missiles) की सप्लाई करेगा. 468 मिलियन डॉलर (करीब 3,884 करोड़ रुपये) की यह डिफेंस डील ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुई.

भारत के साथ समझौते के बाद ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान

इस रक्षा समझौते को लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को एक बयान जारी किया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस समझौते को अपने डिफेंस इंडस्ट्री के भारत के साथ गहराते सामरिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण करार दिया है. मंत्रालय ने कहा, ‘इस समझौते के तहत ब्रिटेन के बेलफास्ट में निर्मित कम वजन वाले मल्टीरोल मिसाइलें (LMM) भारतीय सेना को सप्लाई की जाएगी, जो ब्रिटेन की रक्षा उद्योग को महत्वपूर्ण बुस्ट देता है.’

इन लाइव-वेट मल्टीरोल मिसाइलों को मार्टलेट्स भी कहा जाता है, जो एयर-टू-एयर, सर्फेस-टू-एयर और सर्फेस-टू-सर्फेस पर आसानी से मार करने वाली मिसाइलें हैं.

भारत के साथ समझौते से ब्रिटेन में 700 से ज्यादा नौकरियां होगीं सुरक्षित

मंत्रालय ने कहा, ‘इस डिफेंस डील से उत्तरी आयरलैंड में 700 से ज्यादा नौकरियां सुरक्षित होंगी, क्योंकि भारत के लिए बनाई जाने वाली एयर डिफेंस मिसाइलें और लॉन्चर्स वही हैं, जो बेलफास्ट इस वक्त यूक्रेन के लिए बना रहा है.’

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक जटिल हथियार साझेदारी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच इस वक्त बातचीत जारी है.

भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह रक्षा समझौता?

ब्रिटेन के साथ लाइट-वेट मल्टीरोल मिसाइल को लेकर हुआ यह रक्षा समझौता भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि, भारत के पास पहले से ही कई तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन ब्रिटेन से मिलने वाली आधुनिक, हल्की और मल्टीरोल मिसाइलें भारतीय सेना को किसी भी संभावित हमले के दौरान तुरंत जवाब देने में मदद करेंगी. इन लाइट-वेट मल्टीरोल मिसाइलों को जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है. जिससे यह भारतीय सशस्त्र सेना की रणनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी में और इजाफा करेगा.

यह भी पढे़ंः द पीस प्रेसिडेंट... नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से पहले ट्रंप को किसने दी नई उपाधि?

Published at : 09 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Britain PM Modi MUMBAI Keir Starmer INDIA India-UK Defence Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
अमिताभ की अपकमिंग फिल्में हैं सबसे धांसू, रणबीर-रणवीर भी इनके सामने कुछ नहीं
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी
ट्रेंडिंग
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
बीवी ने नहीं बनाई मनपसंद सब्जी तो टावर पर चढ़ गया पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- यह तो वीरू का बाप
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget