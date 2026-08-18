Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से की मुलाकात

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से की मुलाकात

माना जा रहा है कि बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 18 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू में शिष्टाचार मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक की आधिकारिक जानकारी साझा की है.गौरतलब है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह के पास वर्तमान में नेपाल के रक्षा मंत्रालय का प्रभार है. वहीं भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ, नेपाली सेना के मानद जनरल भी हैं.

आर्मी चीफ को नेपाली सेना के मानद की उपाधि

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सोमवार को काठमांडू में एक विशेष समारोह के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की थी. ऐसे में प्रधानमंत्री बालेन शाह व जनरल धीरज सेठ के बीच हुई यह मुलाकात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.इस बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विषय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा.

माना जा रहा है कि बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा दोनों देशों के साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. दोनों पक्षों ने मौजूदा रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावनाओं पर भी चर्चा की.दरअसल, भारत-नेपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य परंपरा के तहत दोनों देश एक दूसरे के सेना प्रमुखों को अपनी अपनी सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान करते हैं. यह परंपरा दोनों देशों के बीच गहरे सैन्य संबंधों और आपसी विश्वास का प्रतीक मानी जाती है.

आर्मी चीफ ने किया नेपाली सेना कमांड एंड स्टाफ का दौरा

सेना प्रमुख धीरज सेठ ने मंगलवार को शिवपुरी स्थित नेपाली सेना कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया. वहां उन्होंने संस्थान के शिक्षकों और प्रशिक्षण ले रहे छात्र अधिकारियों के साथ बातचीत की. इस दौरान जनरल सेठ ने पेशेवर सैन्य शिक्षा तथा मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े अपने विचार साझा किए.उन्होंने बदलते सुरक्षा वातावरण में सैन्य नेतृत्व, प्रशिक्षण और पेशेवर सैन्य शिक्षा के महत्व पर भी अपने विचार रखे.

कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में विभिन्न देशों के सैन्य अधिकारी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं. ऐसे में जनरल सेठ की छात्र अधिकारियों और प्रशिक्षकों के साथ बातचीत को भारत और नेपाल के सैन्य संस्थानों के बीच पेशेवर संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.भारत और नेपाल के बीच रक्षा संबंधों में सैन्य प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास, उच्चस्तरीय सैन्य यात्राएं तथा रक्षा संस्थानों के बीच संपर्क प्रमुख क्षेत्र हैं. दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर बातचीत और सहयोग होता रहा है.

Published at : 18 Aug 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Indian Army Chief General Dhiraj Seth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से की मुलाकात
सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से की मुलाकात
इंडिया
PM Modi @ 25: बीजेपी का मेगा प्लान, विनोद तावड़े को दी अहम जिम्मेदारी
PM Modi @ 25: बीजेपी का मेगा प्लान, विनोद तावड़े को दी अहम जिम्मेदारी
इंडिया
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
इंडिया
'जरूरी एक्शन लेंगे', आतंकवाद पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब
'जरूरी एक्शन लेंगे', आतंकवाद पर भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
महाराष्ट्र
'जो मां का वही बच्चे का धर्म', 28 अगस्त से महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट
'जो मां का वही बच्चे का धर्म', 28 अगस्त से महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट
क्रिकेट
क्रिकेट में 5वीं बार ऐसा कमाल, वेस्टइंडीज के महिला और पुरुष क्रिकेटर ने जीता ICC अवॉर्ड
क्रिकेट में 5वीं बार ऐसा कमाल, वेस्टइंडीज के महिला और पुरुष क्रिकेटर ने जीता ICC अवॉर्ड
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
'जिस तरह से...', ट्रंप के भारतीय चुनाव सिस्टम की तारीफ पर MEA का रिएक्शन
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
विश्व
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ईरान बोला- बातचीत के लिए भीख मांग रहा US, ट्रंप ने दिया ये करारा जवाब
ट्रेंडिंग
Video: एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
एटिकेट्स कोट ने कांटे और चम्मच से खाया डोसा, इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget