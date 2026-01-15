ईरान से जल्द लौटेंगे फंसे हुए भारतीय, विदेश मंत्रालय ने शुरू की तैयारी, जानें ताजा अपडेट

ईरान में बदलते राजनीति हालात के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है. वहां से जो भी भारतीय वापस आना चाहते हैं विदेश मंत्रालय उसकी मदद करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान की दी गई धमकी के बाद भारतीय अधिकारी लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं.

ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे भारतीय छात्रों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद होने के कारण समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय की पिछले 10 दिनों में ईरान को लेकर दो बार एडवाइजरी जारी की है.

भारत ने बुधवार को ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों से उपलब्ध साधनों के जरिये उस देश से निकलने और वहां की यात्रा से बचने को कहा है. ईरान में भारतीय दूतावास ने एक नया परामर्श जारी करते हुए बदलते हालात के मद्देनजर छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को कमर्शियल फ्लाइट सहित परिवहन के उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करके देश छोड़ने को कहा. इसके बाद भारत और ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर बात की.

ईरानी करेंसी रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद पिछले महीने तेहरान में प्रदर्शन शुरू हुए. तब से ये प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं और आर्थिक संकट के खिलाफ आंदोलन से शुरू होकर राजनीतिक परिवर्तन की मांग में तब्दील हो गए हैं. विदेश मंत्रालय ने 5 जनवरी 2026 को जारी पिछले परामर्श में भारतीय नागरिकों से ईरान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया था. साथ ही, ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सावधानी बरतने और प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में जाने से बचने को कहा था.

तेहरान, 15 जनवरी (आईएएनएस). ईरान के ताजा हालात चिंताजनक हैं. अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच अब ईरान ने एक तस्वीर के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी. इस बीच तनावपूर्ण हालात में ब्रिटेन ने तेहरान में अपने दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपने सभी डिप्लोमैटिक स्टाफ को वापस बुला लिया.

ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें उन्हें एक कैंपेन रैली में मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था. साथ ही चेतावनी दी गई, इस बार निशाना चूकेगा नहीं. फारसी से ट्रांसलेट किए गए इस मैसेज की तस्वीरें कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेजी से ऑनलाइन फैलीं और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी दिखाई गईं. यह ब्रॉडकास्ट ट्रंप की बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद आया है.

