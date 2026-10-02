भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर, बॉर्डर पर बड़ा एक्शन

भारतीय जवानों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है. पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ कर रहे दो आतंकियो को भारतीय जवानों ने मार गिराया है. ये कार्रवाई पंजाब के तरन तारन में हुई है. इंटरनेशनल सीमा पर तैनात बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर दो पाकिस्तानी नागरिक मार गिराए हैं.

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन के उजाले में कटीली तार पार कर धान के खेत में छिपकर भारत की सीमा में घुस रहे थे. पाकिस्तान की तरफ चट्टनवाले इलाके से कम से कम तीन लोग भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहे थे. चेतावनी देने के बावजूद नहीं रूके. ऐसे में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने दो को गोली मार दी.

डेडबॉडी की जांच की जाए

डेड बॉडी अभी बॉर्डर के बेहद करीब पड़ी हैं. कोशिश की जा रही है कि डेडबॉडी की जांच की जाएं कि आखिर उनके पास कोई हथियार है या नहीं. आईजी (बीएसएफ) के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे.

एक वापस भाग गया

बीएसएफ के मुताबिक फायरिंग के दौरान एक और घुसपैठिए के भागकर पाकिस्तान की तरफ लौट जाने की बात कही जा रही है. इसका मतलब ये है कि कुल तीन लोग भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद दो को मार दिया और एक वापस भाग गया.

बता दें पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर किया था. जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था. भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया था. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में कई आतंकी ढेर हो गए थे.

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