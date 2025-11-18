हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुबई एयर शो में झलकी भारतीय वायुसेना की ताकत! जिस मिसाइल ने पाक को सिखाया था सबक, उसका दिखा जलवा

दुबई एयर शो में झलकी भारतीय वायुसेना की ताकत! जिस मिसाइल ने पाक को सिखाया था सबक, उसका दिखा जलवा

Dubai Air Show India Shows Bramhos Missile: खास बात है कि दुबई एयर शो में पाकिस्तान भी शिरकत कर रहा है. लड़ाकू विमान के अलावा, ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन,युद्धपोत और पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Nov 2025 06:51 PM (IST)
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने दुबई एयर शो (17-18 नवंबर) में प्रदर्शित किया है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है कि भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया है. ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में बनाने वाली कंपनी, ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने यूएई में चल रहे दुबई एयर शो में बाकायदा पवेलियन लगाकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली मिसाइल को शोकेस किया. इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी एयर शो में मौजूद रहे.

पाकिस्तान भी कर रहा एयर शो में शिरकत
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई फाइटर जेट से लॉन्च किया था. ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर इतनी तबाही मचाई थी कि कुछ एयरबेस आज तक ऑपरेशन्ल नहीं हो पाए हैं.खास बात है कि दुबई एयर शो में पाकिस्तान भी शिरकत कर रहा है. लड़ाकू विमान के अलावा, ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन,युद्धपोत और पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है.

ब्रह्मोस मिसाइल को फाइटर जेट के अलावा भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस को भी दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया. पिछले महीने, महाराष्ट्र के नासिक में एलसीए तेजस के एडवांस वर्जन मार्क-1ए की पहली फ्लाइट का आयोजन किया गया था. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 180 मार्क-1ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) का ऑर्डर दिया है. वायुसेना के अलावा,एलसीए तेजस को भारत ने मित्र-देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार किया है. यही वजह है कि दुबई एयर शो में तेजस की शिरकत अहम हो जाती है. यही वजह है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ खुद दुबई में मौजूद रहे.ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत, मित्र-देशों को निर्यात करने के लिए तैयार है.

किन कंपनियों ने लगाए अपने स्टॉल?
दुबई एयर शो में स्थापित भारतीय मंडप में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ( डीआरडीओ),  कोरल टेक्नोलॉजीज, डंटल हाइड्रोलिक्स, इमेज सिनर्जी एक्सप्लोर और एसएफओ टेक्नोलॉजीज सहित कई प्रमुख भारतीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के स्टॉल मौजूद थे.

इनके अलावा, भारत फोर्ज, ब्रह्मोस, टेक महिंद्रा और एचबीएल इंजीनियरिंग सहित 19 भारतीय कंपनियां स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया. साथ में,15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन करेंगे. भारतीय वायु सेना सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने भी इस एयर शो में भाग लिया.

दुबई एयर शो के बारे में
दुबई एयर शो एक द्विवार्षिक वैश्विक आयोजन है, जिसमें 150 देशों के 1500 से अधिक प्रदर्शक और 1,48,000 से अधिक औद्योगिक पेशेवर भाग लेते हैं. इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में बॉम्बार्डियर, डसॉल्ट एविएशन, एम्ब्रेयर, थेल्स, एयरबस, लॉकहीड मार्टिन और कैलिडस जैसी अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनियां अपने उत्पादों एवं तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 18 Nov 2025 06:51 PM (IST)
BrahMos LCA Tejas BrahMos 
