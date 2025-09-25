400 साल पहले यूरोप और अमेरिका से इतना अमीर था भारत, आंकड़े दिमाग घुमा देंगे सिर

भारत इस इस समय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के मामले में दुनिया में चौथे पायदान पर है. भारत ने 4.19 ट्रिलियन की इकॉनमी के साथ जापान को पछाड़ दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 400 साल पहले भारत की GDP कितनी रही होगी. भारत अकेले ही यूरोप और अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा अमीर था. मुगल सम्राट अकबर के समय में भारत की GDP विश्व अर्थव्यवस्था में काफी अहम थी.

1600 ईस्वी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान करीब 25 प्रतिशत था. भारत तब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था था. साल 1600 में मुगल खजाने का अनुमान 175 अरब पाउंड था. यह उस वक्त ब्रिटिश खजाने से भी काफी ज्यादा था. आर्थिक इतिहासकार इमैनुएल वालरस्टीन के मुताबिक, 17वीं शताब्दी के मुगल भारत में प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन और उपभोग के मानक 17वीं शताब्दी के यूरोप से और 20वीं शताब्दी के शुरुआती ब्रिटिश भारत से भी कहीं ज्यादा था.

भारत की GDP का कितना था अनुमान

भारत की जीडीपी 1600 ई. में करीब 90.75 बिलियन डॉलर थी. अकबर के खजाने की तब सालाना इनकम करीब 90 मिलियन डॉलर थी. यह ब्रिटेन की 1800 ई. की इनकम के लगभग बराबर थी. ये सभी आंकड़े एंगस मैडिसन की ऐतिहासिक आर्थिक डेटाबेस पर आधारित हैं.

भारत पर ब्रिटिश शासन इतिहास का सबसे शोषणकारी युग माना जाता है. इस दौरान अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों की हर तरह से जमकर लूट की थी. ब्रिटेन ने करीब 200 सालों में 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति लूटी.

जीडीपी के मामले में 2025 में टॉप पर अमेरिका

बता दें कि 2025 में GDP के मामले में फिलहाल अमेरिका 30.50 ट्रिलियन डॉलर के साथ नंबर एक पर है. दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन वह अमेरिका से अभी काफी पीछे है. चीन की जीडीपी 19.23 ट्रिलियन डॉलर है. जर्मनी तीसरे नंबर पर है. अहम बात यह है कि चीन और जर्मनी के बीच बहुत बड़ा फासला है. जर्मनी की जीपीडी 4.74 ट्रिलियन डॉलर है. अगर भारत की बात करें तो वह 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है. वहीं जापान 4.19 ट्रिलियन के साथ पांचवें पायदान पर है.