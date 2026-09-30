'अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती' आखिर क्यों ममता बनर्जी ने कहा ऐसा, जानें

नई दिल्ली में 30 सितंबर को हुई INDIA गठबंधन की बैठक में SIR का मुद्दा प्रमुखता से उठा. सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें वैनिश कुमार कहा. ममता पहले भी सार्वजनिक मंच से ज्ञानेश कुमार के लिए इस नाम का इस्तेमाल कर चुकी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ममता बनर्जी ने SIR की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और इससे लोगों के वोट देने के अधिकार पर असर पड़ रहा है.

‘अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती’

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद की स्थिति का भी जिक्र किया. उन्होंने बीजेपी पर कथित तौर पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, “अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती.” ममता ने इससे पहले भी अपने कार्यक्रमों में दावा किया था कि उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका गया और गिरफ्तार किया गया. 26 सितंबर को हुगली में उन्होंने करीब 200 पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दावा किया था और कहा था कि वह “हाउस अरेस्ट” में हैं. ये उनके अपने दावे थे.

SIR को लेकर ममता ने क्या कहा?

सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन की बैठक में कहा कि SIR की पूरी प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं चलाई गई. उन्होंने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने और उसके बाद होने वाली परेशानी का मुद्दा उठाया. ममता लंबे समय से SIR का विरोध कर रही हैं. 26 सितंबर को हुगली की एक रैली में उन्होंने ज्ञानेश कुमार को वैनिश कुमार कहते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई थी. उन्होंने यह भी कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं, उन्हें सरकार को मुआवजा देना चाहिए.

INDIA गठबंधन की बैठक में क्या मुद्दे रहे?

30 सितंबर की बैठक में विपक्षी दलों ने SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और संयुक्त विरोध का मुद्दा भी बैठक के एजेंडे में था. SIR को लेकर विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े अंतिम फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से सर्वसम्मति से लिए गए हैं. आयोग ने आंतरिक सवालों और सुझावों को बहु-सदस्यीय संस्था की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताया है.