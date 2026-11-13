असम के काजीरंगा में बस-ट्रक में भीषण टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई जख्मी

असम के काजीरंगा में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने इस हादसे की पुष्टी की है. गोलाघाट जिले के जिला कमिश्नर बिस्वजीत फुकन ने बताया कि असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा के पास रोंगाजान इलाके में एक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. कई अन्य घायल हुए हैं.

उन्होंने ANI को बताया कि घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है. अभी और जानकारी का इंतजार है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में कुल 35 से ज्यादा यात्री सवार थे. वह एक तेज रफ्तार ट्रैवलर गाड़ी के एक ट्रेलर से जा टकराई. जिससे यह बड़ी अनहोनी हो गई. घायलों को मडॉल अस्पताल ले जाया गया है. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बोकाखाट और जोरहाट के अस्पताल में भेज दिया गया है.

गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक स्वप्ननील डेका ने कहा कि हमें शुरुआती रिपोर्ट मिली है. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है. हम सभी मौके पर मौजूद हैं. और बस से शव निकाले जा रहे हैं. इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

#WATCH | Assam Minister Atul Bora reaches the site where seven people have died and several others are injured in an accident that took place in the Rongajaan area near Kaziranga in Assam's Golaghat district. The injured persons have been rushed to a nearby hospital (Office of Assam Minister Atul Bora) — ANI (@ANI) November 13, 2026

उन्होंने हादसा को लेकर कहा कि मिनी बस बहुत तेज स्पीड में थी. उसने नेशनल पार्क के पास लागू स्पीड कंट्रोल से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया. पुलिस को शक है कि कंटेनर ट्रक से टकराने से पहले ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया.

SSP ने कहा कि मिनी बस से जुड़ी जानकारी सामने आई है. यह एक ट्रैवलर मॉडल की गाड़ी है. इसके 12 चालान कटे थे. इनका कुल जुर्माना 38500 भरा जा चुका है. 4 हजार रुपये का एक चालान अभी भी बकाया है. यह बकाया जुर्माना असम में किसी कमर्शियल गाड़ी की तय स्पीड से चलने पर लगने वाला दंड है.

CM सरमा ने जताया हादसे पर दुख

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भावुक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज काजीरंगा में हुई दुखद दुर्घटना से मुझे गहरा आघात लगा है. इस नुकसान ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है. उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. कोई भी शब्द उनके दुख को पाट नहीं सकता. लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं है. दुख की इस घड़ी में पूरा असम उनके साथ खड़ा है.

I am deeply distressed by the tragic accident in Kaziranga earlier today. The scale of this loss has shaken all of us, and my heart goes out to every family that has lost a loved one. No words can ease their pain, but I want them to know that they are not alone. All of Assam stands with them in this hour of grief. Our foremost priority now is to make sure the injured receive the best possible medical care without delay. Hon'ble Minister Shri @ATULBORA2 is at the site and personally overseeing the relief arrangements. I pray for the swift recovery of the injured and for strength for the bereaved families. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, 'हमें प्राथमिक तौर पर यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को बिना किसी देरी के बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मिले. माननीय मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल पर मौजूद हैं. रेस्क्यू कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. मैं घायलों को जल्द स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत मिलने की प्रार्थना करता हूं.'

प्रियंका गांधी ने जताया दुख

हादसे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "काजीरंगा, असम में हुए भीषण सड़क हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."