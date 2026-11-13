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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसम के काजीरंगा में बस-ट्रक में भीषण टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई जख्मी

असम के काजीरंगा में बस-ट्रक में भीषण टक्कर, 23 लोगों की मौत, कई जख्मी

असम के काजीरंगा में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है. इस हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है. कई अन्य घायल हुए हैं. हादसे की पुष्टी स्थानीय पुलिस ने की है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Nov 2026 05:52 PM (IST)
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असम के काजीरंगा में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 23 लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने इस हादसे की पुष्टी की है. गोलाघाट जिले के जिला कमिश्नर बिस्वजीत फुकन ने बताया कि असम के गोलाघाट जिले में काजीरंगा के पास रोंगाजान इलाके में एक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई. कई अन्य घायल हुए हैं.

उन्होंने ANI को बताया कि घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया है. अभी और जानकारी का इंतजार है. लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बस में कुल 35 से ज्यादा यात्री सवार थे. वह एक तेज रफ्तार ट्रैवलर गाड़ी के एक ट्रेलर से जा टकराई. जिससे यह बड़ी अनहोनी हो गई. घायलों को मडॉल अस्पताल ले जाया गया है. वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बोकाखाट और जोरहाट के अस्पताल में भेज दिया गया है. 

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गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक स्वप्ननील डेका ने कहा कि हमें शुरुआती रिपोर्ट मिली है. हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई है. हम सभी मौके पर मौजूद हैं. और बस से शव निकाले जा रहे हैं. इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

उन्होंने हादसा को लेकर कहा कि मिनी बस बहुत तेज स्पीड में थी. उसने नेशनल पार्क के पास लागू स्पीड कंट्रोल से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया. पुलिस को शक है कि कंटेनर ट्रक से टकराने से पहले ड्राइवर का गाड़ी पर से कंट्रोल हट गया. 

SSP ने कहा कि मिनी बस से जुड़ी जानकारी सामने आई है. यह एक ट्रैवलर मॉडल की गाड़ी है. इसके 12 चालान कटे थे. इनका कुल जुर्माना 38500 भरा जा चुका है. 4 हजार रुपये का एक चालान अभी भी बकाया है. यह बकाया जुर्माना असम में किसी कमर्शियल गाड़ी की तय स्पीड से चलने पर लगने वाला दंड है. 

CM सरमा ने जताया हादसे पर दुख

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भावुक प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, आज काजीरंगा में हुई दुखद दुर्घटना से मुझे गहरा आघात लगा है. इस नुकसान ने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है. उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. कोई भी शब्द उनके दुख को पाट नहीं सकता. लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वे अकेले नहीं है. दुख की इस घड़ी में पूरा असम उनके साथ खड़ा है. 

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, 'हमें प्राथमिक तौर पर यह सुनिश्चित करना है कि घायलों को बिना किसी देरी के बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मिले. माननीय मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल पर मौजूद हैं. रेस्क्यू कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. मैं घायलों को जल्द स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को हिम्मत मिलने की प्रार्थना करता हूं.' 

प्रियंका गांधी ने जताया दुख

हादसे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "काजीरंगा, असम में हुए भीषण सड़क हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं."

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Nov 2026 04:53 PM (IST)
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