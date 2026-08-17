बांकुरा केस: पीड़ित परिवार से मिले CJP नेता रांका, बंगाल सरकार को दिया 10 दिन का वक्त

पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हुई एक व्यक्ति की मौत का मामला तेजी से राजनीतिक रूप ले रहा है. सोमवार को सीजेपी के नेता आशुतोष रांका ने सोमवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की. साथ ही कथित तौर पर सभी लोगों को अरेस्ट करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. इसके अलावा इंदस पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के कामकाज की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है.

दिल्ली से पार्टी के साथियों के साथ इंदस के करिशुंडा गांव पहुंच रांका ने जनाब माफिक के परिवार से मुलाकात की. माफिक की मौत शनिवार रात बर्दवान मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में हुई थी. उनपर मौत से दो दिन पहले हमला हुआ था.

बंगाल सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

परिवार से मिलने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए आशुतोष ने कहा, हम बंगाल सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं. सभी आरोपियों को जेल भेजा जाना चाहिए. उन पर कानूनी धाराओं लगाकर कार्रवाई की जानी चाहिए. साथ ही पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और इंदस पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है. आशुतोष का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने परिवार का साथ नहीं दिया है.

#WATCH | Bankura, West Bengal: CJP National Spokesperson Ashutosh Ranka, along with a delegation from CJP, went to meet a CJP volunteer, Abdul, whose father was allegedly beaten to death. pic.twitter.com/2GgsDJZwhU — ANI (@ANI) August 17, 2026

इसके अलावा आशुतोष ने मृतक व्यक्ति के नाम पर स्कूल की मांग की है. रांका ने बताया कि परिवार ने सरकारी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है. साथ ही उनके बेटे अब्दुल हफीज ने अपने पिता के नाम पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल बनाने की मांग की है. अब्दुल ने आशुतोष से बात करते हुए कहा है कि उसके पिता के नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल बनाया जाना चाहिए. हम बंगाल सरकार की इस मांग को पूरा करने की अपील करते हैं.

मृतक के बेटे अब्दुल ने की पिता के नाम पर स्कूल बनाने की मांग

अब्दुल ने आशुतोष के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसा स्कूल उनके पिता के लिए सही श्रद्धांजलि होगी. शिक्षा के इर्द-गिर्द लोगों को एकजुट करने का एक नया मॉडल बन सकता है. साथ ही रांका ने कहा है कि सीजेपी हाफीज को आर्थिक मदद देगी. इसके साथ ही आशुतोष ने पूरे राज्य में स्कूल ठीक करो अभियान भी शुरुआत करने की घोषणा की है.

The journey from Abdul’s village to Jantar Mantar is a long and arduous one. There is no road for the last mile, although govt records say that the road has been made multiple times. Abdul had to take a rickshaw, then walk, then get on a truck and finally a train to get there.… pic.twitter.com/eOCyZB9z12 — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) August 17, 2026

इसके अलावा चेतावनी देते हुए कहा, कि अगर 10 दिनों के भीतर आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, और हमारी मांगे पूरी नहीं हुईं तो हम पूरे जिला प्रशासन के कार्यालय का घेराव करेंगे. उसके बाद आंदोलन शुरू करेंगे. इसके अलावा आशुतोष ने कहा है कि अब्दुल और उनकी मां को हत्या में शामिल संदिग्ध लोगों के बारे में पता है, जिन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

बांकुरा पुलिस ने मामले में 8 लोगों को किया अरेस्ट

इधर, बांकुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में आठ लोगों को अरेस्ट किया है. माफिक की पत्नी हसीना बेगम की लिखित शिकायत के बाद 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है. उन्होंने पांच लोगों के नाम बताएं हैं. वहीं पूरी वारदात में 10 से 15 लोग शामिल थे.

परिवार का कहना है कि हमले के दौरान माफिक की पीट-पीटकर हत्या की गई. उन्हें गंभीर रूप से घायल पाए जाने के बाद उन्हें पहले इंदस ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया. हालात बिगड़ने पर 15 अगस्त को बर्दवान मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. सीजेपी का कहना है कि हाफिज 19 जुलाई को दिल्ली में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद लौटे थे. 13 अगस्त को सरकारी स्कूल के इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमियों का पता लगाने के लिए वह करिसुंडा वेस्ट पारा प्राइमरी स्कूल गए थे. हालांकि, बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया है.