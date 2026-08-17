Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट, चौंकाने वाले खुलासे

ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट, चौंकाने वाले खुलासे

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में ट्विशा के पिता को हार्ट अटैक आया, क्योंकि ट्विशा लगातार प्रताड़ित हो रही थी. इसके बाद ट्विशा अपने पिता के घर नोएडा गई थी. 24 मार्च 2026 को ट्विशा फिर से भोपाल आ गई.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 17 Aug 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है. जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सास गिरीबाला सिंह और पति समर्थ सिंह ट्विशा को काफी प्रताड़ित करते थे और गंदी-गंदी गालियां देते थे. समर्थ सिंह और गिरीबाला सिंह ने कई बार ट्विशा को अपशब्द कहे. ये बात समर्थ सिंह ने ट्विशा से कहना तब शुरू किया, जब ट्विशा ने शादी के बाद अपने सारे पुराने रिलेशन के बारे में बताया था.

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में ट्विशा के पिता को हार्ट अटैक आया, क्योंकि ट्विशा लगातार प्रताड़ित हो रही थी. इसके बाद ट्विशा अपने पिता के घर नोएडा गई थी. 24 मार्च 2026 को ट्विशा फिर से भोपाल आ गई. गिरीबाला सिंह हमेशा ट्विशा से पीरियड्स के बारे में पूछती थी, जिसे ट्विशा ने जवाब दिया था जब नहीं आएंगे तब तुम्हें बता दूंगी. सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ट्विशा बच्चे को लेकर असमंजस में थी, वह कंफ्यूजन में थी कि बच्चा रखना है या नहीं. 16 अप्रैल को पता चला कि ट्विशा गर्भवती है, इसके बाद 17 तारीख को अस्पताल जाकर कंफर्म किया कि ट्विशा गर्भवती है या नहीं.

बच्चे को लेकर हुई लड़ाई

ट्विशा बच्चा रखने या ना रखने के लिए वक्त मांग रही थी. समर्थ सिंह ने अपनी मां को बताया, इसके बाद 17 अप्रैल को ही जमकर लड़ाई हुई. इस दौरान ट्विशा को गन्दी गालियां दी गई और ट्विशा को घर से निकाल दिया गया. उसी रात ट्विशा नसीराबाद,राजस्थान 19 अप्रैल को पहुंची जाकर मां बाप को बताया कि गिरिबाला सिंह रोज़ हमसे पीरियड्स के बारे में पूछती है. ट्विशा ने अपने मां बाप से यह भी कहा कि समर्थ सिंह ड्रग एडिक्ट है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों यानी समर्थ और ट्विशा के पास 20 लाख रु के शेयर थे. जब घर वालों को पता चला तो समर्थ और गिरिबाला सिंह ने ट्विशा पर पैसे देने का दबाव बनाया. अप्रैल माह में उसे भोपाल के बागमुगलिया ब्रांच भी उसे लेकर गए, लेकिन ट्विशा ने पैसा ट्रांसफर करने से मना कर दिया. कहा कि ये उसके पिता का पैसा है. ट्विशा के जॉब छोड़ने के बाद समर्थ सिंह उसका मजाक उड़ाता था और कहता था कि तुझे नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि तुझे तो इंग्लिश भी बोलने नहीं आती.

ट्विशा भोपाल छोड़कर नोएडा गई और अपने दोस्तों से कहा कि मुझे जॉब चाहिए. 30 अप्रैल 2026 को दोनों ही भोपाल आए और बंसल अस्पताल गए. वहां तय हुआ कि बच्चा नहीं रखना है. डॉक्टर ने दस दिन की दवा दी और काउंसलिंग कर कहा कि दस दिन बाद आयेगा और बताएं कि बच्चा रखना है या नहीं. 6 मई 2026 को दोनों पति पत्नी अस्पताल गए और पति ने कहा कि बच्चा नहीं रखना है. ये हमारा फैसला है. इसी दिन ट्विशा को जॉब ऑफर आया और उसने एक्सेप्ट किया.

ट्विशा ने मां से कहा मुझे ले जाओ

उसी रात को ट्विशा ने अपनी मां को मैसेज किया कि आप मुझे लेकर चले जाओ, समर्थ ने कहा कि एक साल से तुझे झेल रहा हूं अब नहीं सह सकता. 7 मई को ट्विशा फिर से अपस्ताल गई, और बोली मेरा अबॉर्शन कर दो , लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया. हालांकि, 8 मई तक अबॉर्शन हो गया. ट्विशा ने अपनी मां से कहा कि इन लोगों ने परिवार में मेरे बारे में न जाने क्या-क्या बता दिया है.

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक,  ट्विशा ने अपनी मां से कहा कि समर्थ सिंह मुझसे पूछ रहा है, ये किसका बच्चा है? क्यों अबॉर्शन करना है. 12 मई 2026 को समर्थ और ट्विशा के बीच लड़ाई हुई. ट्विशा शर्मा ने अपनी मां को रोते हुए कॉल किया, इसके बाद मां ने गिरीबाला सिंह कॉल कर बताया कि की वो रो रही है. गिरीबाला सिंह ऊपर गई, कॉल किया ट्विशा को उसने नहीं उठाया, समर्थ सिंह को कॉल किया फिर ऊपर छत पर गए.  सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो बॉडी सीढ़ियों से लाते हुए दिख रहा है. एम्स लेकर गए. दोनों पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सुसाइड आया है.

दिमागी नक्सल: भड़के विपक्ष के तीखे सवाल और 'वोट बैंक' की छिपी हुई राजनीति

 

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
CBI Twisha Sharma Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट, चौंकाने वाले खुलासे
ट्विशा शर्मा मामले में सीबीआई की चार्जशीट, चौंकाने वाले खुलासे
इंडिया
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
इंडिया
दिमागी नक्सल: भड़के विपक्ष के तीखे सवाल और 'वोट बैंक' की छिपी हुई राजनीति
दिमागी नक्सल: भड़के विपक्ष के तीखे सवाल और 'वोट बैंक' की छिपी हुई राजनीति
इंडिया
'रद्द हो संसद सदस्यता', TMC के बागी MPs के खिलाफ SC पहुंचे अभिषेक बनर्जी
'रद्द हो संसद सदस्यता', TMC के बागी MPs के खिलाफ SC पहुंचे अभिषेक बनर्जी
Advertisement

वीडियोज

ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
जनगणना 2027 में OBC कॉलम पर कांग्रेस का बड़ा प्लान, दिल्ली में होगी बैठक
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
रांची प्रोटेस्ट: JSSC CGL एग्जाम रद्द, CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
गॉल टेस्ट के चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम, बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया का खेल? जानिए
गॉल टेस्ट के चौथे दिन कैसा रहेगा मौसम, बारिश बिगाड़ेगी टीम इंडिया का खेल? जानिए
बॉलीवुड
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
गोविंदा ने पटाया के क्लब में किया डांस, यूजर्स बोले- क्या दिन आ गए
विश्व
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
क्या ईरान पर परमाणु हथियारों से हमला करेंगे ट्रंप? कांग्रेसवुमन के दावे से हड़कंप
इंडिया
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
संगठन में वापसी पर स्मृति ईरानी का पहला रिएक्शन, 'मेरे जैसे कार्यकर्ता का...'
ट्रेंडिंग
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
एक्सप्रेसवे पर दौड़ता रहा घोड़ा, पीछे भागी NHAI टीम- वीडियो वायरल
शिक्षा
Bhawana Kanth: IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
IAF की भावना कंठ बनीं पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर, कितनी मिलेगी सैलरी?
ENT LIVE
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
Lalit Modi ने Bigg Boss 20 में एंट्री की खबरों को बताया Fake News, Legal Notice भी भेजा
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
Deepika Padukone ने Raaka की शूटिंग की पूरी, Pregnancy के चलते पहले पूरे किए अपने सीन्स
ENT LIVE
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
Himanshi Khurana का खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था ‘भगवान को धोखा’ देने का डर
ENT LIVE
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
Akhil Sachdeva का बड़ा खुलासा, Emraan Hashmi के लिए बनाया खास गाना
ENT LIVE
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Sunita Ahuja के ‘Sugar Daddy’ बयान पर Govinda का पलटवार, बोले- ‘हद में रहिए’
Embed widget