'सरकार में आए तो खत्म करेंगे नशा', गोवा की जनता से कांग्रेस ने किए ये 5 बड़े वादे

गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने बीजेपी को धर्म-विरोधी करार दिया और उनके धार्मिक मूल्यों की चुनिंदा व्याख्या पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बीजेपी और इनके पुरखों ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए ये लोग कांग्रेस के लोगों को देशभक्ति न सिखाएं. उन्होंने कहा, 'जब मैं पहली बार MLA बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं.'

अगले साल गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने राज्य के लोगों के कई वादे किए. उन्होंने राज्य में नशा खत्म करने और महंगाई को कम करने समेत कई वादे किए. खरगे ने कहा, 'जल-जंगल-जमीन को बचाएंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी. ये मेरा और मेरी पार्टी का वादा है, इसलिए आप सभी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए और सरकार बनाइए.'

कांग्रेस पार्टी का वादा है:

बढ़ती महंगाई को कम करेंगे

पारंपरिक व्यवसायों को सहयोग देंगे

प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे

बढ़ते नशे की समस्या को खत्म करेंगे

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे

धर्म-विरोधी है बीजेपी: खरगे

उन्होंने कहा, 'बीजेपी धर्म-विरोधी है, क्योंकि जब मेरे जैसा कोई व्यक्ति उत्तराखंड जाकर लाखों लोगों के सामने भाषण देता है, तो उसके दो दिन बाद आप उस इमारत में शुद्धीकरण का कार्यक्रम करते हैं. क्या आपका धर्म यह सिखाता है? क्या आपके लोग यह सिखाते हैं? क्या आपके गुरु आपको ऐसा करने के लिए कहते हैं? मुझे बताइए, बीजेपी का कौन सा व्यक्ति इस देश की आजादी के लिए लड़ा? आरएसएस का कौन सा व्यक्ति इस देश की आजादी के लिए लड़ा? और आप हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं?'

गद्दारों को वोट न दें: खरगे

गोवा में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि राज्य के 12 मंत्रियों में से 10 कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी. उन्होंने कहा, ‘गोवा में हमारे लोग भारी अंतर से जीते थे, लेकिन दल बदलने वाले कुछ लोग छोड़कर चले गए और आज 12 मंत्रियों में से 10 कांग्रेस से हैं.’ उन्होंने पाला बदलने वालों को “गद्दार” बताया और आरोप लगाया कि उनके पाला बदलने से गोवा की नैतिकता और आत्म-सम्मान को ठेस पहुंची है. उन्होंने मतदाताओं से गोवा की रक्षा के लिए कांग्रेस का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा, 'गद्दारों को वोट न दें. अगर आप उन्हें वोट देंगे, तो आप भी गद्दार बन जाएंगे.'