हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में पैर पसार रहा डेंगू, 2025 में 25 हजार लोग हुए प्रभावित, शहरी क्षेत्रों में फैलेगा ज्यादा प्रकोप

तमिलनाडु में पैर पसार रहा डेंगू, 2025 में 25 हजार लोग हुए प्रभावित, शहरी क्षेत्रों में फैलेगा ज्यादा प्रकोप

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में डेंगू मच्छर के काटने से काफी लोगों की मौत हो गई. डेंगू एडीस मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरल संक्रमण है. यह तेज बुखार सिरदर्द बदन दर्द जैसे लक्षण पैदा करता है.

By : तमिल डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Tamil Nadu News: तमिलनाडु में 2025 में 25,278 लोग डेंगू बुखार से प्रभावित हुए और 10 लोगों की मौत हुई. लोक स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि फरवरी तक डेंगू का प्रकोप रहेगा. बारिश के मौसम में डेंगू बुखार फैलाने वाले 'एडीज - इजिप्टी' प्रजाति के मच्छर बड़ी संख्या में पैदा होकर बीमारियों को फैला रहे हैं. इसके कारण जुलाई से अक्टूबर तक डेंगू का प्रकोप गंभीर था. इन महीनों में चेन्नई, कोयंबटूर, इरोड सहित जिलों में प्रतिदिन 500 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे.

जन स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के संयुक्त रूप से की गई निरंतर कार्रवाई के कारण, डेंगू का प्रकोप अब कम हो गया है और प्रतिदिन 100 से नीचे दर्ज किया जा रहा है. वहीं, पिछले साल 46,927 लोग डेंगू से प्रभावित हुए थे, जबकि इस साल प्रभावितों की संख्या आधी रह गई है. यानी चालू 2025 में डेंगू से प्रभावित लोगों की संख्या केवल 25,278 है. पिछले साल की तुलना में यह प्रकोप आधा रह गया है.

शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रकोप

इस संबंध में, लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 46,927 लोग डेंगू से प्रभावित हुए थे. इनमें से 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस साल बारिश के मौसम में डेंगू का प्रकोप अधिक था. यानी जुलाई से अक्टूबर तक, विशेष रूप से गांवों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में प्रकोप अधिक था. डेंगू की पुष्टि वाले क्षेत्रों में तत्काल चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए और प्रकोप को दूसरों में फैलने से रोका गया. इसके परिणामस्वरूप डेंगू बुखार का प्रकोप कम हुआ. इस साल 25,278 लोग डेंगू से प्रभावित हुए. उनमें से 10 लोगों की मौत हो गई है.

चेन्नई में 6248 लोग डेंगू से प्रभावित

अधिकतम 6,284 लोग चेन्नई में, 2,094 तिरुवल्लूर में, 1,882 कोयंबटूर में, 1,525 कडलूर में डेंगू से प्रभावित हुए. अन्य जिलों में 1,000 से कम लोगों में प्रकोप की पुष्टि हुई है. न्यूनतम 91 लोग करूर में और 103 लोग नीलगिरी में प्रभावित हुए हैं. पिछले साल की तुलना में डेंगू बुखार का प्रकोप 50 प्रतिशत कम किया गया है. वर्तमान में, 100 से कम मामलों का पता लगाया जा रहा है.

चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में डेंगू बुखार से प्रभावित 113 लोग चिकित्सा उपचार में हैं. डेंगू के प्रकोप की गंभीरता कम हो गई है, लेकिन जनवरी और फरवरी के महीनों में भी प्रकोप रहेगा. उसके बाद ही यह कम होना शुरू होगा. इसलिए, बुखार जैसे लक्षण होने पर, लापरवाही न करें और खुद से कोई दवा लेने के बजाय डॉक्टर से इलाज कराएं. उन्होंने ऐसा बताया है.

डेंगू कैसे होता है

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, जिससे तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण होते हैं, और कुछ लोगों में गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं. यह एडीज एजिप्टी और एडीज अल्बोपिक्टस जैसे मच्छरों द्वारा फैलता है, विशेष रूप से दिन के दौरान काटने वाले मच्छरों द्वारा फैलता है.

कुछ लोगों में, यह पेट दर्द, रक्तस्राव (मसूड़ों, नाक), गंभीर थकान जैसे लक्षणों के साथ गंभीर हो सकता है, जिसके लिए अस्पताल में निश्चित रूप से इलाज कराना चाहिए. लापरवाही नहीं करनी चाहिए. डेंगू बुखार एक मच्छर द्वारा एक व्यक्ति को संक्रमित करने के बाद, जब वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वायरस फैल जाता है. जिन लोगों को पहले से डेंगू हो चुका है, उन्हें दोबारा संक्रमण होने पर गंभीर डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए.

Published at : 31 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Dengue Tamil Nadu News Health Tips
