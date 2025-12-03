देश इस समय दो तरह की चरम मौसम परिस्थितियों का सामना कर रहा है. उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जमा हुआ है, वहीं दक्षिण भारत चक्रवात दित्वा के कारण लगातार हो रही भारी बारिश से परेशान है. मौसम विभाग ने बुधवार (3 दिसंबर 2025) को कई राज्यों के लिए ठंड, कोहरे और बारिश को लेकर विशेष चेतावनी जारी की.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान अचानक तेजी से गिरने की संभावना है. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली–एनसीआर, महाराष्ट्र के उत्तरी–पश्चिमी इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है. दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सुबह और रात की ठिठुरन बढ़ गई है.

दिल्ली फिर घने कोहरे की गिरफ्त में, हवा की गुणवत्ता भी खराब

राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा. दृश्यता कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ. प्रदूषण पहले ही खतरनाक स्तर पर है, ऐसे में ठंडी हवा और कोहरा लोगों की दिक्कतें और बढ़ा रहे हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 3 दिसंबर से शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना जताई है.

उत्तर प्रदेश में पारा लुढ़का, कई जिलों में ठंड का असर तेज

यूपी में कई शहर तेज़ ठंड की चपेट में हैं. कानपुर, आगरा, इटावा, टुंडला, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी सहित पूर्वी यूपी के कई क्षेत्रों में कंपकंपा देने वाली ठंड महसूस की गई. मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है. न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है और सुबह की धुंध बढ़ने लगी है.

बिहार में भी सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वोत्तर जिलों में अलर्ट

बिहार में ठंड ने अचानक दस्तक दे दी है. पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है. इन जिलों के लिए विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. सुबह के समय धुंध और ठंडी हवा लोगों के लिए चुनौती बन रही है.

दक्षिण भारत में दित्वा का असर जारी

चक्रवात दित्वा भले ही कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया हो, लेकिन इसके चलते बारिश का असर अभी खत्म नहीं हुआ है. तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है. बं

गाल की खाड़ी में बना यह सिस्टम फिलहाल उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट के पास सक्रिय है. बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और तटीय क्षेत्रों में हवा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है. IMD का कहना है कि यह सिस्टम पुडुचेरी और तमिलनाडु तट की ओर धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा और बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा.

