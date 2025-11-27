दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तट के समीप एक नया डीप डिप्रेशन बन गया है, जो चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी है कि जल्द ही यहा चक्रवात दितवाह में बदल सकती है, जिससे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ-साथ तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है.

इन शहरों के लिए IMD का येलो अलर्ट

आईएमडी के अनुसार यह डीप डिप्रेशन करीब 17 किमी/घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर पश्चिम (NNW) दिशा की ओर बढ़ेगी और 30 नवंबर 2025 की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी-दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंच जाएगी. वर्तमान में यह प्रणाली लगभग 6.7°N अक्षांश और 82.1°E देशांतर के पास स्थित है. इसे लेकर IMD ने चेन्नई, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, तंजावुर सहित तमिलनाडु के कई जिलों में 27, 28 और 29 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

चक्रवात सेन्यार का प्रभाव हुआ कम

प्रशासन ने आम लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम नुकसान हो. वहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का में बना चक्रवात सेन्यार का प्रभाव अब कम हो चुका है. अब यह मलेशिया की ओर बढ़ रहा है. इसे लेकर मलेशिया ने उत्तरी राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट किया है. इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है.

चक्रवात दितवाह मचा सकता है तबाही

यह सिस्टम स्ट्रेट ऑफ मलक्का (मलक्का जलडमरूमध्य)) और दक्षिण अंडमान सागर में बने लो-प्रेशर एरिया के रूप में शुरू हुआ था. इसे लेकर तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई थी. आईएमडी ने कहा है कि भारत में अब सेन्यार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया डीप डिप्रेशन मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिस पर IMD लगातार नजर बनाए हुए है.

