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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: IAF चीफ बोले- सेना के लिए खतरा सिर्फ हनी ट्रैप नहीं! तो आर्मी में कैसे हो रही जासूसी?

Explained: IAF चीफ बोले- सेना के लिए खतरा सिर्फ हनी ट्रैप नहीं! तो आर्मी में कैसे हो रही जासूसी?

नवंबर 2026 में पंजाब पुलिस ने पूर्व सैनिक राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप था कि उसने सेवा के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी भेजी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 16 Nov 2026 03:32 PM (IST)
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भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने ANI नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में कहा कि सेना के खिलाफ जासूसी को सिर्फ हनी ट्रैप समझना बड़ी गलती होगी. 16 नवंबर 2026 को दिए आशुतोष दीक्षित के बयान के मुताबिक, हनी ट्रैप पूरी तस्वीर का बस एक हिस्सा है. असली खतरा साइबर जासूसी, पैसे का लालच और अंदरूनी लोगों की भेदियागिरी के मिले-जुले नेटवर्क से है. दीक्षित ने बताया कि 2026 में अब तक हनी ट्रैप के चार मामले सामने आए हैं. इनमें नौसेना के दो जवान, वायुसेना का एक विंग कमांडर और एक पूर्व सैनिक शामिल हैं.

सवाल यह है कि ये तरीके इतने खतरनाक क्यों बन पा रहे हैं और भारत के अंदर ही कैसे काम कर रहे हैं...

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तरीका- 1: हनी ट्रैप अब भरोसा बनाने का खेल

पहले हनी ट्रैप का मतलब था- तस्वीर, दोस्ती और ब्लैकमेल. अब यह बहुत ज्यादा सोच-समझकर किया जाने वाला साइक्लॉजिकल गेम है. पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेटर पहले सैन्यकर्मी की कमजोरी पढ़ते हैं और फिर उसी हिसाब से जाल बिछाते हैं.

  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 44 वर्षीय अधिकारी को मई 2026 में गिरफ्तार किया गया. व्हाट्सएप पर एक महिला ने 'थेरेपिस्ट की तलाश' वाला मैसेज भेजा था. अधिकारी ने कहा कि नंबर गलत है, लेकिन महिला ने कहा कि वह अलगाव से गुजर रही है. इत्तेफाक से अधिकारी खुद भी अलगाव के दौर से गुजर रहे थे. भरोसा बना, न्यूड फोटोज का लेनदेन हुआ और फिर ब्लैकमेल शुरू हुआ. आरोप है कि उन्होंने लेह स्थित वायुसेना बेस की ऑपरेशनल कैपिसिटी, ड्रोन युद्ध की जानकारी और युद्ध योजनाओं से जुड़े संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स शेयर किए. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और वायुसेना की काउंटर-इंटेलिजेंस ने आधिकारिक गोपनीयता कानून (OSA) के तहत गिरफ्तार किया.
  • नौसेना में 'ऑपरेशन फायरवॉल-2026' के तहत आंध्र प्रदेश पुलिस की काउंटर-इंटेलिजेंस सेल ने बड़ा नेटवर्क पकड़ा. 10 राज्यों में 18 संदिग्ध चिह्नित हुए, जिनमें 13 नौसेनाकर्मी शामिल थे. पाकिस्तानी ऑपरेटरों ने खुद को मुंबई की शिपबिल्डिंग कंपनी की कर्मचारी या दिल्ली की मनोवैज्ञानिक बताकर फेसबुक पर संपर्क किया. फिर बातचीत व्हाट्सएप पर शिफ्ट की. जहाजों और पनडुब्बियों की आवाजाही, नौसेना प्रतिष्ठानों की तस्वीरें और वीडियो की डिमांड की. कोयंबटूर से नौसेना के सैलर प्रदीप मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया.

तरीका- 2: साइबर जासूसी में बातचीत की जरूरत नहीं

एयर चीफ दीक्षित ने कहा कि सेना के कोर नेटवर्क 'एयर-गैप्ड' हैं, यानी सार्वजनिक इंटरनेट से भौतिक रूप से अलग है. बाहरी हमलावर दीवार तोड़ने की जगह उस इंसान को खोजते हैं जो दीवार के अंदर बैठा है. इस वजह से साइबर जासूसी का निशाना सीधे सिस्टम नहीं, बल्कि सैन्यकर्मी का फोन और लैपटॉप है.

12 नवंबर 2026 को सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तान से जुड़े थ्रेट एक्टर्स (SpaceCobra और Cosmic Leopard) भारतीय रक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए GravityRAT का इस्तेमाल कर रहे हैं.

हमलावर विदेशी रक्षा कंपनियों जैसी दिखने वाली नकली भर्ती वेबसाइट बनाते हैं, जिन पर एयरबस, बीएई सिस्टम्स, लॉकहीड मार्टिन और थेल्स जैसे लोगो लगे होते हैं. जब कोई सैन्यकर्मी नौकरी के लालच में APK डाउनलोड करता है, तो एक पॉप-अप कहता है कि 'Google Play वर्जन रिव्यू में है, अभी APK डाउनलोड कर लें'. यह APK ही GravityRAT है, जो कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग, SMS, GPS लोकेशन, फाइलें और एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप बैकअप तक चुरा लेता है.

लुकआउट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों में भारत में 14 डिवाइस पर एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई.

6 फरवरी 2026 को भारत सरकार के साइबर स्वच्छता केंद्र (CERT-In) ने चेतावनी जारी की कि 'SyncFuture या Blackmoon' नाम का साइबर-जासूसी अभियान एक्टिव है. इसमें आयकर विभाग के नाम से फिशिंग ईमेल भेजे जाते हैं, जिनमें ZIP अटैचमेंट होता है. इसे खोलने पर मैलवेयर एक्टिव हो जाता है और एक वैध रिमोट-मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सिस्टम पर लंबे समय तक कब्जा बना लेता है.

इसमें असली और डिजिटल रूप से साइन किया हुआ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, इसलिए सामान्य सुरक्षा प्रणालियों के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है.

तरीका- 3: सबसे बड़ा दरवाजा अंदरूनी खतरा

दीक्षित ने कहा कि नेटवर्क सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन 'इनसाइडर थ्रेट' यानी अंदर के लोगों से खतरा बना हुआ है. 2026 में इसकी कई लेयर्स दिखीं. अक्टूबर 2026 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू में तैनात एक सेना अधिकारी की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप था कि उसने चीन से जुड़े खुफिया नेटवर्क से जुड़े लोगों को संवेदनशील जानकारी शेयर की.

नवंबर 2026 में पंजाब पुलिस ने पूर्व सैनिक राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप था कि उसने सेवा के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को गोपनीय जानकारी भेजी. अगस्त 2026 में दिल्ली में एक दंपती को पाकिस्तान को सैन्य सूचना भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

तरीका- 4: जल्दी पैसा कमाने का जाल

एयर चीफ ने सिर्फ हनी ट्रैप और साइबर हमले नहीं गिनाए. उन्होंने साफ कहा कि विदेशी एजेंसियां मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) योजनाओं और सूदखोरों का भी इस्तेमाल कर रही हैं. मतलब सीधा है कि अगर कोई सैन्यकर्मी कर्ज में डूबा है या जल्दी पैसा कमाना चाहता है, तो उसे फंसाने के लिए भावनात्मक जाल की जरूरत ही नहीं पड़ती.

पहले उसे कर्ज के जाल में फंसाया जाता है, फिर कर्ज चुकाने के लिए संवेदनशील जानकारी के बदले पैसे की पेशकश की जाती है.

असली सुरक्षा 'दीवार' में नहीं, 'इंसान' में है

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2026 के चारों हनी ट्रैप मामले, GravityRAT और SyncFuture जैसे साइबर अभियान और कर्ज के जरिए फंसाने की कोशिशें अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं. ये एक ही रणनीति के चार हिस्से हैं. एयर-गैप्ड नेटवर्क बाहरी हमले रोक सकता है, लेकिन अगर अंदर का इंसान ही डेटा बाहर ले जाए, तो कोई फायरवॉल नहीं बचा सकता.

एयर चीफ का बयान इसीलिए सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा सोच बदलने का संकेत है. जासूसी से लड़ाई अब सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि भरोसे, जरूरत और लापरवाही से भी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Honey Trap Cyber Attack AIR CHIEF Indian Army TRENDING Ashutosh Dixit EXPLAINER
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