पीएम मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई देने के साथ एक श्लोक भी शेयर किया है. पीएम मोदी ने लिखा, ''सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन.''

पीएम मोदी ने आगे लिखा, ''संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी.''

सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥ — Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026

नितिन गडकरी ने भी दी शुभकामनाएं

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है. संविधान दिवस के अवसर पर देश को प्रगतिशील संविधान देने वाले भारत रत्न भीमराव अंबेडकर और सभी देशभक्तों को नमन. सभी को भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं."

🇮🇳 भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान दिवस के अवसर पर 🇮🇳 देश को प्रगतिशील संविधान देने वाले भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी और सभी देशभक्तों को नमन।🙏🏻 सभी को 🇮🇳भारतीय संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।💐 #भारतीय_संविधान_दिवस #राष्ट्रीय_कानून_दिवस #ConstitutionDay2026 #SamvidhanDiwas — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 26, 2026

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संविधान दिवस की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "भारत का संविधान 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प का सशक्त आधार है. आइए, 'भारत रत्न' भीमराव अंबेडकर की ओर से रचित संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें.''

संविधान दिवस की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का संविधान 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प का सशक्त आधार है। आइए, 'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाने का संकल्प लें। जय हिंद। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 26, 2026

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