पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में एक नवजात बच्ची का 2 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है. परिजनों का आरोप है कि पंजीकरण की प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई है, क्योंकि SIR के दौरान मतदाता सूची से बच्ची के पिता का नाम हटा दिया गया था.

बच्ची के पिता अब्दुल हबीब ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें निवास प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया है, जो उनकी बेटी के जन्म पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज है. उनकी पत्नी अमीना खातून ने 8 सितंबर को दिनहाटा के एक सरकारी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन परिवार को अभी तक उसका आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है.

अब्दुल हबीब ने क्या कहा

हबीब ने बताया कि समस्या तब शुरू हुई, जब वो निवास प्रमाण पत्र के लिए पंचायत ऑफिस में गए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने यह कहते हुए दस्तावेज देने से मना कर दिया कि अभी SIR प्रक्रिया चल रही है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है. इसके अलावा अभी पंचायत में कोई प्रधान भी नहीं है, जिससे यह प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई है.

हबीब ने सवाल उठाया कि उनके चुनावी दर्जे का असर उनकी बेटी के जन्म पंजीकरण पर क्यों पड़ना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी एक पंजीकृत मतदाता हैं और परिवार के पास जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें माता-पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र और 2002 की मतदाता सूची शामिल है, जिसमें उनके पिता का नाम दर्ज है.

BDO ने कही जांच की बात

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, BDO वांगडी ने कहा कि प्रशासन इस मामले की जांच करेगा. वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कूचबिहार बीजेपी जिलाध्यक्ष अभिजीत बर्मन ने कहा कि हबीब को मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को चुनौती देने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा और इस मामले की जांच उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए होनी चाहिए.

मामले पर राजनीति तेज

बर्मन ने कहा, "अगर वो असली मतदाता हैं, तो उनका नाम जरूर आएगा. इसके लिए उन्हें ट्रिब्यूनल में जाकर अपील करनी चाहिए. अगर वह यहां के असली निवासी हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है." कूचबिहार के कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिस्वजीत सरकार ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के कारण असली मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे परिवारों को जरूरी दस्तावेज हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

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