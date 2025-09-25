हैदराबाद में दिल दहला देने वाली घटना: तीन नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, चारों आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अलवाल क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कक्षा 9 की तीन नाबालिग लड़कियों को धोखे से यदाद्रिगुट्टा ले जाकर कथित रूप से दुष्कृत्य का शिकार बनाया गया. पुलिस ने तीन युवकों और एक लॉज मालिक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने पूरे शहर में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है.

अलवाल पुलिस इंस्पेक्टर ए. प्रशांत ने बताया कि पीड़ित लड़कियां स्थानीय स्कूल में कक्षा 9 की छात्राएं हैं. 23 सितंबर को वे बिना अपने माता-पिता को बताए घर से निकल गईं. चश्मदीदों के अनुसार, तीन युवक जो स्थानीय स्तर पर लड़कियों को जानते थे, उन्हें मंदिर दर्शन का लालच देकर अपने वाहन में बिठा लिया.

बिना जांच-पड़ताल किराए पर दिए कमरे

हैदराबाद से लगभग 64 किलोमीटर दूर स्थित यदाद्रिगुट्टा पहुंचने पर आरोपी युवकों ने एक स्थानीय लॉज में तीन अलग-अलग कमरे बुक किए. वहां उन्होंने लड़कियों के साथ दुष्कृत्य किया. लॉज मालिक ने बिना किसी पूछताछ के कमरे किराए पर दिए, जिसके कारण वह भी इस अपराध में साझीदार बन गया.

अगले दिन, यानी 24 सितंबर को, आरोपी लड़कियों को हैदराबाद के तारनका क्षेत्र में छोड़ आए. डर के मारे लड़कियां शुरू में चुप रहीं, लेकिन शाम को उन्होंने अपने माता-पिता को पूरी घटना बता दी. परेशान अभिभावकों ने तुरंत अलवाल थाने में शिकायत दर्ज कराई.

IPC की धारा के तहत बलात्कार और अपहरण का केस दर्ज

इंस्पेक्टर प्रशांत ने कहा, 'लड़कियों के बयान के आधार पर हमने तत्काल कार्रवाई की. आरोपी युवक अलवाल के निवासी हैं और पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं.' पुलिस ने पीओसीएसओ एक्ट की धारा 4 (लैंगिक उत्पीड़न), धारा 6 (गैंग रेप) के साथ-साथ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 363 (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया.

गिरफ्तार आरोपी युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है, जबकि लॉज मालिक 40 वर्षीय है. पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने लॉज से सबूत जुटाए, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर शामिल हैं. पीड़ित लड़कियों को सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार, लड़कियों को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है.

