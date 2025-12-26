हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लाल किले के बाहर हुए धमाके में 40KG विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल', दिल्ली कार ब्लास्ट पर अमित शाह का चौंकाने वाला खुलासा

'लाल किले के बाहर हुए धमाके में 40KG विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल', दिल्ली कार ब्लास्ट पर अमित शाह का चौंकाने वाला खुलासा

Amit Shah in Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन डॉक्टर के अलावा एक मौलवी इरफान भी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Dec 2025 08:49 PM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लाल किला के सामने हुए कार धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, जबकि तीन टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था. गृह मंत्री ने कहा कि इस साजिश में शामिल पूरी टीम को ब्लास्ट से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इस पूरे नेटवर्क की जांच हमारी सभी एजेंसियों की ओर से बहुत प्रभावी ढंग से की गई.

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में 9 लोगों को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें तीन डॉक्टर मुजम्मिल, अदील राथर और शाहीन सईद के अलावा एक मौलवी इरफान भी शामिल हैं. यह मामला जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से पर्दाफाश किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है. 

एनआईए के मुताबिक, बीते 10 नवंबर को मुजम्मिल का दोस्त उमर विस्फोटक से भरी हुई कार चला रहा था और वो ही इस आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था. इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी. यह धमाका हुंडई कार i-20 में हुआ था, जिसे उमर ड्राइव कर रहा था.

Published at : 26 Dec 2025 08:34 PM (IST)
Delhi Blast Red Fort NIA  AMIT SHAH
Embed widget