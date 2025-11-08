हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लालू राज में लूट-हत्या की चलती थी इंडस्ट्री...', बनमनखी में आरजेडी पर बरसे अमित शाह, बिहार चुनाव पर की बड़ी भविष्यवाणी

'लालू राज में लूट-हत्या की चलती थी इंडस्ट्री...', बनमनखी में आरजेडी पर बरसे अमित शाह, बिहार चुनाव पर की बड़ी भविष्यवाणी

Bihar Election 2025: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले कहा कि इस चुनाव में दो खेमे लगे हैं- एक ओर बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर पांच पांडवों की तरह एनडीए है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ. अब दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. इससे ठीक पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने शनिवार (8 नवंबर) को बनमनखी, पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी-अभी राहुल बाबा (राहुल गांधी) और लालू का बेटा (तेजस्वी यादव) 'घुसपैठिया बचाओ' यात्रा लेकर निकले थे. वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने.

अमित शाह ने कहा, ''इस चुनाव में दो खेमे लगे हैं- एक ओर बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर पांच पांडवों की तरह एनडीए है. आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं. पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो चुका है. बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है. मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है.''  

'लालू के राज में दिनदहाड़े होती थी हत्या' - अमित शाह

अमित शाह ने कहा, ''लालू-राबड़ी के राज में यहां दिनदहाड़े एमएलए की हत्या होती थी. लूट, हत्या, फिरौती, अपहरण... इसकी इंडस्ट्रीज चलती थी. लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने जंगलराज को समाप्त कर दिया है, लेकिन जंगलराज भेष बदलकर, कपड़े बदलकर और चेहरा बदलकर फिर से आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपका एक-एक बटन जंगलराज को फिर आने से रोकने का काम करेगा.''

शहाबुद्दीन के बेटे को लेकर क्या बोले अमित शाह

उन्होंने कहा, ''लालू की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है और टिकट देते समय लालू के बेटे ने नारा लगाया कि शहाबुद्धीन अमर रहे, लेकिन सुन लो तेजस्वी बाबू... इस बिहार की भूमि पर, सिवान की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है.''

गृहमंत्री ने कहा, ''ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी छीन लेते हैं, गरीबों के राशन में हिस्सेदारी लेते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं. मैं आज सीमांचल के पूर्णिया में, बनमनखी में कहकर जाता हूं कि हम न केवल घुसपैठियों को निकालेंगे, बल्कि उन्होंने जो अतिक्रमण किया है उनको भी पूरा जमींदोज करके सीमांचल की भूमि से मुक्त कराएंगे.''

Published at : 08 Nov 2025 12:52 PM (IST)
