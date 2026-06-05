केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब विदेशी निवेशकों (FIIs) को भारतीय सरकारी बॉन्ड (G-Secs) में निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है. सरकार ने यह फैसला विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने के लिए लिया है.

सरकार ने जारी किया अध्यादेश

सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स कानून में बदलाव किया है. नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए इनकम टैक्स कानून के शेड्यूल-4 में दो नए प्रावधान (13D और 13E) जोड़े हैं. इनके जरिए कुछ विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से होने वाली कमाई में टैक्स की छूट का प्रावधान किया गया है.

सरकार ने क्यों लिया फैसला?

सरकार के इस कदम के पीछे वजह विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है, छूट देने से ज्यादा से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर भारतीय सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाएंगे, इससे देश की विदेशी कैपिटल का फ्लो बढ़ेगा और सरकार के लिए मार्केट से पैसा जुटाना आसान होगा.

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