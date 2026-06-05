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Annamalai Resign: K. अन्नामलाई ने BJP को कहा अलविदा! पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने स्वीकारा इस्तीफा
तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई का इस्तीफा पार्टी नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार अन्नामलाई ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.
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