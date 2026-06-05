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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापत्नी के सुसाइड केस में दोषी पति बरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ 13 दिन बात न करना क्रूरता नहीं...

पत्नी के सुसाइड केस में दोषी पति बरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिर्फ 13 दिन बात न करना क्रूरता नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा भी नहीं था कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से निचली अदालत ने उसको दोषी ठहरा दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Jun 2026 11:37 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के सुसाइड केस में दोषी करार व्यक्ति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पति कुछ दिन पत्नी से बात न करे तो इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा और इस आधार पर पति को दोषी करार नहीं दे सकते हैं. निचली अदालत और मद्रास हाईकोर्ट ने पत्नी के सुसाइड की वजह पति का उससे बात न करना माना था और इसे क्रूरता बताते हुए पति को दोषी करार दिया.

जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद की बेंच ने व्यक्ति को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ठोस प्रमाण के अभाव में सिर्फ पति का तेहर दिन तक पत्नी से बात न करना, बगैर पुख्ता सबूत के किसी भी तरह से इस मामले में तथ्यों के संदर्भ में क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा भी नहीं था कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से निचली अदालत ने उसको दोषी ठहरा दिया. कोर्ट ने कहा कि पति के खिलाफ क्रूरता के आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं और हाईकोर्ट के फैसले में इस पर ध्यान नहीं दिया गया.

यह भी पढ़ें:- 24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं... इतनी लापरवाही देख भड़का SC, जो कहा जरूर पढ़ें

कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाते समय यह देखना जरूरी है कि क्या यह वजह इतनी गंभीर है, जिसने पत्नी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया या उसको कोई चोट आई या यह उसकी मानसिक स्थिति के लिए खतरनाक हो सकती है.

कोर्ट ने कहा कि मामूली झगड़े को आईपीसी की धारा 498A के तहत आरोप लगाने के लिए क्रूरता नहीं माना जा सकता है. बेंच ने कहा कि यह अदालतों की जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपी के कृत्यों का विश्लेषण करें और उसके प्रभाव का आकलन करें. निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पति के पत्नी से बात न करने को सेक्शन 498A के तहत क्रूरत माना था और पति को दोषी ठहरा दिया.

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Published at : 05 Jun 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Divorce Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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